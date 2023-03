Feuer im Kreis Offenbach: 87-Jährige aus brennendem Zimmer gerettet

Von: Marvin Hinrichsen

Kreis Offenbach 87-Jährige von Polizei aus Zimmerbrand gerettet © Marvin Hinrichsen

Eine 87 Jahre alte Frau wird von der Polizei vor einem Feuer in ihrer Wohnung gerettet. Die Brandursache wird nun ermittelt.

Heusenstamm - Einsatz im Kreis Offenbach: Am Dienstagmorgen (14. März) gegen 6 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in Heusenstamm gerufen. Die Polizei, die zuerst am Einsatzort war, rettete eine 87 Jahre alte Frau aus ihrer verrauchten Wohnung.

Heusenstamm Feuerwehr löscht Zimmerbrand

Anschließend löschte die Feuerwehr eine im Wohnzimmer der Frau stehende brennende Couch. Die 87-jährige verletzte Bewohnerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei. (Marvin Hinrichen)

