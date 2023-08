Schwimmbad nach Gas-Vorfall evakuiert - 28 Menschen medizinisch versorgt

Von: Florian Dörr

Das Schwimmbad in Heusenstamm am Sonntagnachmittag geräumt. © 5vision.news

Zahlreiche Gäste klagen im Schwimmbad in Heusenstamm über Hustenreiz, Tränenfluss und Übelkeit. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an.

Heusenstamm - Ein Zwischenfall am Sonntagnachmittag (20. August) im Hallenbad von Heusenstamm (Kreis Offenbach) sorgt für Aufregung bei den Besuchern. Nach Informationen der Reporter von 5vision.news hatten mehrere Gäste über Symptome wie Hustenreiz, Tränenfluss und Übelkeit berichtet. Die Vermutung zu diesem Zeitpunkt: Gasaustritt.

Die Feuerwehr wurde alarmiert, 28 Menschen medizinisch versorgt, das Schwimmbad in Heusenstamm evakuiert. Die Rettungskräfte betonten jedoch schnell, dass die betroffenen Personen lediglich leichte Verletzungen erlitten hatten, die offenbar auch nicht von Dauer waren.

Reizgas in Schwimmbad in Heusenstamm (Kreis Offenbach) versprüht?

Zunächst war jedoch unklar, was der genaue Grund für den Zwischenfall im Schwimmbad in Heusenstamm war. Die Befürchtung: Chlorgas könnte ausgetreten sein. Unter schwerem Atemschutz arbeiteten die Feuerwehrleute - angerückt mit einem Großaufgebot - in dem betroffenen Bereich, um die Quelle des unbekannten Gases ausfindig zu machen. Spezialkräfte der Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort, um die potenziell gefährlichen Substanzen zu identifizieren und einzudämmen.

Einige Zeit später gab es dann weitgehende Entwarnung: „Obwohl das Gas während der Tests nicht identifiziert werden konnte, lassen die Symptome der Betroffenen darauf schließen, dass Reizgas in den Umkleideräumen freigesetzt wurde“, erklärte Denis Schmidt in seiner Funktion als Einsatzleiter der Feuerwehr Heusenstamm gegenüber 5vision.news. Die gute Nachricht also: Kein Chlorgas. Die genaue Ursache für den Zwischenfall im Hallenbad in Heusenstamm wird noch ermittelt.

Etwa eine Stunde nach dem Vorfall konnten die Gäste zurück ins Bad. (fd)

