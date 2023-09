Künstliche Intelligenz wird auch von Heusenstammer Unternehmen genutzt

Von: Joshua Bär

SYMBO © dpa

Künstliche Intelligenz hat sich im Alltag fest integriert, auch in Heusenstammer Unternehmen ist sie auf dem Vormarsch.

Heusenstamm – Künstliche Intelligenz (KI) hat sich in vielen Bereichen unseres Alltags bereits fest integriert. Ob sich von ChatGPT Texte schreiben lassen, Beleuchtungen über Sprachfunktionen an- oder ausschalten oder per Algorithmus immer die interessantesten Meldungen in den sozialen Netzwerken sehen – KI gibt es inzwischen fast überall. Auch Unternehmen setzen vermehrt auf die „lernenden Programme“. Laut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) komme bis spätestens 2035 kein Arbeitsplatz mehr ohne KI aus. Doch wie verbreitet ist die Künstliche Intelligenz bei Heusenstammer Unternehmen? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Bei Herth und Buss an der Dieselstraße ist Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch. Der Hersteller für Fahrzeugersatzteile hat ein erstes sogenanntes Minimum viable Product (MVP) entwickelt, das zur visuellen Erkennung von Steckgehäusen und Karosserieklipse vorgesehen ist. Ein MVP soll möglichst schnell aus Rückmeldungen der Kunden lernen und so ihren Anforderungen entsprechen. Derzeit werde das MVP im Teilefachhandel getestet, informiert Geschäftsführer Holger Drewing. „Das MVP hat letztes Jahr auch einen der Innovationspreise der Automechanika gewonnen“, fügt er hinzu.

Großes Potenzial für den Einsatz von KI sieht Drewing unter anderem bei der Identifikation von Ersatzteilen. Für komplexe Fragen sei die Künstliche Intelligenz aktuell nicht geeignet. Laut Drewing ist sie bisher „ein stochastischer Papagei“, die nur auf Erfahrung basiere. In der Produktion werde KI auch künftig geringfügig eingesetzt, vielmehr werde das Unternehmen sie nutzen, um die Informationen über die Ersatzteile zu erkennen und aufzuarbeiten. Dass KI in zukunft sämtliche menschliche Aufgaben übernimmt, glaubt Drewing nicht. Dennoch werde Künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren elementar für das Unternehmen sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Bei Dematic wird KI schon seit einigen Jahren verwendet. Der US-amerikanische Anbieter für integrierte Automatisierungstechnik, Software und Dienstleistungen zur Optimierung der Lieferkette, dessen Europazentrale am Martinsee beheimatet ist, setzt die Technologie unter anderem dafür ein, ihre Roboter zu optimieren. Sie sollen dadurch Produkte besser greifen können, teilt eine Sprecherin des Unternehmens mit. Dematic nutzt KI darüber hinaus, um Objekte besser zu erkennen. Das Unternehmen hat zudem eigene Algorithmen entwickelt, die die Bewegungen automatisierter Roboter und Kommisionieren verbessern sollen.

Für das Unternehmen hat Künstliche Intelligenz große Vorteile: „Mit KI kann man viele komplexe Probleme lösen oder weitere Einflussfaktoren berücksichtigen, die nur sehr schwer oder unbefriedigend mit konventionellen Algorithmen und Methoden gelöst werden können.“ Zudem werde sie bei der Softwareentwicklung dabei helfen, die Produktivität zu steigern. Es müsse jedoch noch weiter daran gefeilt werden, so sei die „Fehlerquote für viele automatisierte Steuerungsprobleme noch zu hoch“, urteilt Dematic. Man sei aber überzeugt, dass selbstlernende KI bald vielfach verwendet werde.

Dem stimmt auch Ersan Ünsal zu. Er berät mit seiner Heusenstammer Firma Binary System Solutions mit Sitz an der Feldbergstraße Unternehmen beim Aufbau ihres IT-Systems. „KI wird auf jeden Fall ein Thema“, sagt Ünsal. Bei vielen seiner Kunden, hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen wie Händler oder Zahnarztpraxen, sei KI bisher allerdings noch kein großes Thema. Sie setzten derzeit eher darauf, ihre IT miteinander zu vernetzen. „KI ist bisher eher etwas für große Unternehmen“, meint Ünsal. Der IT-Dienstleister sieht selbstlernende Programme jedoch auf dem Vormarsch. „Seit ChatGPT herausgekommen ist, gibt es ja gefühlt täglich ein neues KI-Programm.“

Im Handwerk stecke die Künstliche Intelligenz „noch in den Kinderschuhen“, sagt der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Uwe Czupalla. In den Betrieben des Kreises werde zwar über KI gesprochen – ob deren Einsatz jedoch von Vorteil ist, werde noch diskutiert. Das Augenmerk liege zunächst auf der Digitalisierung, sagt Czupalla. So seien die Betriebe damit beschäftigt, die Wertstoffketten zu beschleunigen. Er ist sich dennoch sicher, dass KI auch im Handwerk Einzug halten wird. „In den Büros wird das kommen.“ Ein Großteil der Arbeit werde aber auch künftig mit der Hand erledigt.