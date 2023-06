Lange Tafel sorgt für viel Trubel auf dem Dorfplatz in Rembrücken

Von: Michael Prochnow

Großes Treffen der Rembrücker: Die Lange Tafel des Bürgerforums zieht viele Besucher an. © Prochnow

Die Lange Tafel im Heusenstammer Stadtteil Rembrücken lockt Jung und Alt an die Alte Schule. Bei gutem Essen und sommerlichen Temperaturen genießen sie die Gemeinschaft.

Heusenstamm – Bunte Plastikschüsseln bedecken die schmalen Garniturtische, die in feines Leinen gehüllt sind. Plastikteller sind verteilt, das Besteck dazu auch, die Sekt- und Proseccoflaschen sind geköpft. Eine Gruppe hat einen fahrbaren Grill mitgebracht, auf dem nun Würstchen, Steaks und geschälte Maiskolben brutzeln: Die lange Tafel auf dem Dorfplatz Rembrücken ist eröffnet.

Die einen begrüßen sich mit einem Glas frischen Riesling in der Hand, einige Frauen sind eifrig am Sortieren, breiten die zu Hause gefertigten Köstlichkeiten aus, während der Nachwuchs in Zweierreihe vor einem Transporter Aufstellung bezogen hat. Es ist freilich nicht irgendein Auto, sondern ein Eiswagen! Eine attraktive Bereicherung des großen Treffens der Rembrücker, das Begegnung und Kennenlernen fördern soll.

Jens Leiss und Hartmut von Kienle vom hiesigen Bürgerforum haben die Aktion zusammen mit Andre Iseler und Arno Petz zum zweiten Mal auf die Beine gestellt. Die Premiere lief 2019, danach ließ sich die Veranstaltung wegen der Pandemie zunächst nicht neu auflegen. Nun aber soll die Lange Tafel wieder regelmäßig gedeckt werden, sind sich die Initiatoren einig. Damit das klappt, haben sie auch die Stadt mit ins Boot geholt.

Bürgermeister Steffen Ball (CDU) begrüßt die Aktion ebenfalls und packt selbst mit an. Der Rathauschef schleppt kistenweise Weinflaschen an den Tisch vor der Alten Schule. Die klappbaren Zelte haben sie von der Gemeinschaft in den Kappesgärten und vom Rembrücker Turnverein ausgeliehen. Neu ist der Stand von Schüler Luis Petz, der Aperol, Hugo oder Lillet Wild Berry feilbietet. Besonderer Hingucker sind die rohen Makkaroni als Strohhalm.

Das Bürgerforum hat noch Bücher über die Geschichte des Dorfs und Textiltaschen mit dem Logo des Orts, Bäcker Sascha Schäfer hat Brezel und Laugenstangen vorbeigebracht. Das Interesse der Gourmets aus allen Teilen der Stadt richtet sich nun jedoch auf das selbst ausgestattete Büfett.

Käsevariationen sowie Schinken und Hartwurst, Fleischbällchen und Bratkartoffeln sind auf Servierbrettern ausgebreitet, Gebäck, gefüllt mit Gemüse, macht die Runde. So bleiben viele der rund 80 Beteiligten nicht lange auf einem Platz sitzen.

Familien und Freundeskreise haben zwar Tischreihen reserviert und bleiben so zunächst unter sich. Bald aber nehmen die ersten einen Korb mit frischem Brot oder selbst gebackenen Spezialitäten und gehen durch die Reihen, bieten ihre Köstlichkeiten an. Natürlich machen auch kühler Rosé-Wein, Apfelwein, Pils und Weißbier die Runde.

Auf dem Kernstadt-Tisch stehen Quiche, Frikadellen, Kartoffelsalat und Oliven, die ebenfalls den Grüßenden aus anderen Reihen angeboten werden. „Die Frauen“, lautet die knappe Antwort von Frank Plomer auf die Frage, wer denn in der Küche stand. Nach Schokoladen- und Erdbeereis greifen die Kinder zum Dessert, die Magdalena-Törtchen stehen hoch im Kurs.

Die Organisatoren haben eigens eine Fläche freigelassen, damit Gäste, die spontan mit Camping-Möbeln auftauchen, ebenfalls am Nachbarschaftsfest teilnehmen können. Und Landwirt Hubert Rücker hat neben allerlei frisch Geerntetem aus dem Hofladen die großen Marktschirme mitgebracht, die bei den Sommer-Temperaturen Schatten spenden. Die Schirme könnte Rücker auch stehen lassen, wird doch am kommenden Wochenende an gleicher Stelle auf die Rembrücker Weintage angestoßen.