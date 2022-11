Stadt dankt Feuerwehr und ehrt langjährige Einsatzkräfte

Von: Claudia Bechthold

Viele Ehrungen und Beförderungen erhielten Feuerwehrleute beim Kameradschaftsabend, den die Stadt zum Dank für Geleistetes einmal im Jahr ausrichtet. © clb

Viele Waldbrände, ein Küchenbrand, bei dem ein Todesopfer zu beklagen war, und eine bislang ungeklärte Verpuffung in einem Wohnhochhaus sowie die Folgen der Pandemie: Ein ungewöhnliches Jahr liegt hinter den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Heusenstamm, das nun mit dem Kameradschaftsabend seinen familiären Abschluss fand.

Heusenstamm – Traditionell lädt die Stadt die Aktiven mit ihren Partnern einmal im Jahr zum Dank für Geleistetes ein. Verbunden wird der Abend stets mit Ehrungen und Beförderungen.

Stadtbrandinspektor Eric Fröhlich und seine Stellvertreter Denis Schmidt und Markus Konrad konnten Bürgermeister Steffen Ball, Ersten Stadtrat Uwe Michael Hajdu, weitere Vertreter des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung sowie der Kreisbrandinspektion im Saal für Vereine begrüßen. Der Rathauschef, selbst aktiver Feuerwehrmann, überbrachte den Dank des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, erinnerte aber auch, dass noch viel zu tun sei, um die Folgen der Pandemie wieder einzuholen. Er berichtete, dass die Planungsphase für das Feuerwehrhaus in Heusenstamm beginne. Ein zu diesem Thema erfahrenes Planungsbüro habe jetzt den entsprechenden Auftrag erhalten, um verschiedene Varianten für die in die Jahre gekommene und mittlerweile auch zu kleine Wache an der Rembrücker Straße gemeinsam mit der Feuerwehrleitung zu erarbeiten. Wenn Vorschläge und vor allem auch Zahlen vorlägen, sei es an den Stadtverordneten, eine Entscheidung zu treffen.

Für das Gebäude der Rembrücker Brandschützer könne er noch keine Neuigkeiten verkünden, da der Ausbau mit der Entwicklung der Schulkindbetreuung im Stadtteil verbunden ist. Ball beendete seine Rede, in der er auch Probleme mit der sogenannten Tagesalarmsicherheit aufgriff, mit dem Aufruf: „Lasst uns Feuerwehr sein, lasst uns einsatzbereit sein.“

Geehrt wurden für aktiven Dienst Patrick Krömer, Kevin Schmittinger und Jan Kronmüller - der zusätzlich vom stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrleiter Carsten Gerhold die Florianmedaille in Silber erhielt für Verdienste in der Jugendarbeit - für zehn Jahre, Tobias Alles, Mario Rebell und Cathrin Fleckenstein für 20 Jahre sowie Franz Paul für 40 Jahre. Stellvertretender Kreisbrandinspektor Thomas Peters zeichnete zudem Mario Rebell, Martin Bunke, Stefanie Rensch und Cathrin Fleckenstein mit dem Silbernen Brandschutzehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst aus.

Neu in die Feuerwehren Heusenstamm und Rembrücken aufgenommen wurden Sajjad Faleeh Abdulhasan, Sebastian Bernhardt, Benjamin Möller und Katharina Urbanek. Drei weitere Neumitglieder waren an dem Abend verhindert. Aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen wurden Lucas Ziegler, Johannes Fischer, Jonas Kremin und Maximilian Pschorn.

Schließlich ging es um Beförderungen, die sich die Aktiven durch Fort- und Weiterbildung verdient haben. Es sind Luca Lissner, Benjamin Möller, Lukas Rehse und Igor Sacharov (Feuerwehrmänner), Susan Niebeling, Clara Peter und Julia Schüler (Oberfeuerwehrfrauen), Lukas Wagner und Alexander Winkler Oberfeuerwehrmänner), Hauptfeuerwehrmann Falk Hornung, Löschmeister Jan Kronmüller und Marius Krömer, Oberlöschmeister Denis Schmidt, Brandmeister Maik Brunner und Mario Rebell sowie Hauptbrandmeister Marco Schmidtke und Eric Fröhlich. In die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet wurde Jörg Walther. (Claudia Bechthold)