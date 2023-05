Leichtathletik-Abteilung der TSV: Interdisziplinär erfolgreich

Von: Joshua Bär

Teilen

Einen Crosslauf mit Startpunkt am Zentrum Martinsee, haben TSV-Leichtathleten bis zur Pandemie organisiert. Das © zeigt den Start im Jahr 2018. Mit dabei: Markus Heidl, Mitglied des Abteilungsvorstandes

Die TSV Heusenstamm wird 150 Jahre alt. Grund genug, sich die einzelnen Abteilungen und ihre Geschichte genauer anzuschauen. Dieses Mal stellen wir die Leichtathleten vor.

Die TSV Heusenstamm begeht in diesem Jahr ein stolzes Jubiläum. Vor 150 Jahren, am 15. Juni 1873, gründen 22 junge Männer in der Gaststätte „Zum Tivoli“ den Turnverein Heusenstamm (TV), Vorläufer der TSV. In loser Reihenfolge blickt unsere Redaktion auf die Geschichte der Abteilungen zurück und wirft einen Blick in die Zukunft. In dieser Ausgabe: die Leichtathleten.

Die Leichtathleten starteten 1969 mit ihrer eigene Abteilung. Zuvor noch bei den Turnern angegliedert, merkten einige Athleten schnell, dass ihnen Sprints oder das Werfen des Schleuderballs mehr lag, als Kunstsprünge auf dem Stufenbarren zu vollführen. Neben den 100 Metern und der Pendelstaffel, die auf einer Aschebahn neben der TSV Halle absolviert wurden, standen auch Weitsprung und der Schleuderball auf dem Programm. Letzterer flog in der Anfangszeit über die Spielwiese am Turngarten – sehr zum Ärger der Nachbarn. Denn trotz Begrenzungszaun landete mancher Ball auf den angrenzenden Grundstücken, „was häufig zu Diskussionen führte“, heißt es in der TSV-Chronik.

Trotz manchen Ärgers mit den Anwohnern, sportlich waren die Leichtathleten bereits kurz nach ihrer Gründung erfolgreich. Beim traditionellen Sportfest auf dem Dietzenbacher Wingertsberg gewann die Mehrkampfmannschaft gleich sieben Mal in Folge den begehrten „Elefantenzahn“, berichtet Abteilungsleiter Wulf Schützeberg. Er ist seit 1982 bei den Leichtathleten, erst als Mehrkämpfer, dann als Trainer. In den 1980er Jahren nahm Schützeberg an mehreren Jugendwettkämpfen im Mehrkampf teil. Sein damaliger Trainer, Winfried Scholz, gehörte zu den erfolgreichsten Sprintern der Abteilung. Zusammen mit Waltraud Hock reiste Scholz Ende der 60er Jahre als erster TSVler zu den Wettkämpfen des Deutschen Leichtathletikverbandes. Der Sprinter qualifizierte sich zudem mehrfach für Hessische Meisterschaften.

Sprintstark: Die TSV-Leichtathleten Winfried Scholz (links) und Heinz Sahm (2.v.l.) bei einem Staffelrennen in Hanau-Wilhelmsbad. © p

Auch in anderen Disziplinen glänzte die Abteilung. Lydia Mahr krönte sich 1974 zur Hessenmeisterin im Weitsprung. Mit 5,70 Meter ließ sie der Konkurrenz keine Chance. Auch im Jugendbereich konnte die Abteilung Erfolge vorweisen. Herausragend waren in den 1990er Jahren Lars Klingenberg, 1996 Hessenmeister über die 400 Meter, und Markus Brus, der bei den Wettkämpfen als Zweiter hinter seinem Teamkameraden ins Ziel kam.

Ab 2010 wurde es ruhiger um die Leichtathleten. Große Titel kamen in den vergangenen Jahren nicht mehr dazu. Ein Höhepunkt waren die Süddeutschen Meisterschaften für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung, die die Abteilung 2011 am Sportzentrum Martinsee austrug. 2018 und 2019 organisierte die Abteilung einen Crosslauf durch die Stadt.

An Wettkämpfen nehmen die Leichtathleten allerdings nur noch selten teil. Viele Mitglieder seien nicht mehr an professionellen Sport interessiert, meint Schützeberg. Sie nutzten die Trainingsstunden, um sich auszupowern, danach gehe es wieder nach Hause. Dabei sei Leichtathletik viel mehr als bloßes Rennen, Werfen oder Springen. Schützeberg schätzt vor allem die Gemeinschaft bei Wettbewerben. Obwohl es eine Einzelsportart sei, „auf dem Turnieren sind wir alle wie eine große Familie.“ Noch heute sei er mit vielen Sportlern befreundet, gegen die er einst um Medaillen rang.

Die Trainingszeiten

der Abteilung gibt es unter: www.tsv-la.de/