Lektüre in der Muttersprache

Von: Lisa Mariella Löw

Lektüre für ukrainische Flüchtlingskinder: die Leiterin der Heusenstammer Stadtbücherei, Katja Richter, mit den ukrainischen Kinderbüchern „Der kleine Muck“ und dem deutsch-ukrainischen Text „Beim Kinderarzt“. © lml

Als Natalija Hof von ihrem Wohnzimmer in Heusenstamm aus das Weltgeschehen verfolgt, ist sie sehr bewegt von den Eindrücken des Krieges. Nicht zuletzt, weil sie selbst ukrainische Wurzeln hat und ihre Eltern bis heute dort leben. In einem Beitrag auf Facebook sieht sie, wie der ukrainische Schauspieler und Regisseur Victor Andrienko nach Polen reist, um Flüchtlingskindern sein neues Buch „Die Legende eines Zauberwaldes“ schenkt. Daraufhin beschließt die Lehrerin, auch den ukrainischen Kindern in Heusenstamm neuen Lesestoff zu besorgen.

Heusenstamm – Voller Tatendrang kontaktiert Natalija Hof den Schauspieler, der sie an seinen Verlag verweist. Gemeinsam mit dem Herausgeber vor Ort in der Ukraine, Ivan Stepurin, stellt sie eine Auswahl an modernen und klassischen Kinderbüchern zusammen. „Ich habe selbst eine Tochter, die gerne und viel liest, deswegen war es mir wichtig, auch anderen Kinder etwas zum Lesen geben zu können“, sagt sie.

Wenig später machen sich mehrere Sätze von rund 40 populären Kinder- und Jugendbüchern wie „Der kleine Muck“, „Ritter des Smaragdordens“ und ein „IT-Lexikon für Kinder“ auf den beschwerlichen Weg von Kiew nach Frankfurt. Dort werden sie von der Heusenstammerin entgegengenommen, die einen Satz an ihre Schule, die Adalbert-Stifter-Schule, bringt. So haben die Schüler der Grundschullehrerin die Möglichkeit, die ukrainischen Bücher in der Schulbücherei auszuleihen. Weitere Exemplare der Sagen, Märchen und Kurzromane befinden sich inzwischen im „Kinderzimmer“, im ersten Stock des städtischen Büchereigebäudes (Schlossstraße 10).

Der Bestand ist für alle Menschen frei zugänglich. Die Jüngsten können sich die Geschichten von ihren Eltern oder älteren Geschwistern vorlesen lassen. Schulkinder können in ihre ersten eigenen Leseabenteuer eintauchen und in den Märchen und Abenteuergeschichten von tapferen Rittern und starken Drachen lesen. Auch Jugendliche und junge Erwachsene finden in den aktuellen ukrainischen Romanen, die sich um Liebe, Fantasywelten und Kriminalfälle drehen, neuen Stoff zum Schmökern.

Ein paar der Bücher wie „Beim Kinderarzt“ haben einen deutsch-ukrainischen Text, mit dem die Kinder Deutsch lernen können. Oben stehen die deutschen Sätze und direkt darunter die ukrainische Übersetzung. Komplementiert werden die Buchseiten mit bunten Bildern. Ergänzend gibt es in der Stadtbücherei die Sparte „Deutsch als Fremdsprache“, die von der Integrationsstelle finanziell unterstützt wird. Diese Fachbücher richten sich speziell an Erwachsene, die die deutsche Sprache lernen möchten.

Das Buchprojekt für ukrainische Flüchtlingskinder wurde mit Spendengeld von Heusenstammer Bürgern ermöglicht. Das Angebot wird bereits dankbar von Kindern am Martinsee angenommen. Zurzeit seien etwa 40 Bücher aus dem Kinderbuch- sowie aus dem „Deutsch als Fremdsprache“-Bereich im Umlauf, berichtet Stadtbücherei-Leiterin Katja Richter. Ebenso beliebt sind die universell verstehbaren Brettspiele, die gerne in der Bücherei ausgeliehen werden.

In die Stadtbücherei kann jeder kostenlos kommen, der vor Ort in Ruhe lesen oder an einem PC-Arbeitsplatz mit WLAN arbeiten möchte. Wer die Medien dann mit nach Hause nehmen möchte, kann online oder direkt in der Bücherei einen Leseausweis ausfüllen. Dieser kostet für Kinder und Jugendliche fünf Euro, für Erwachsene zehn Euro, und ist für ein Jahr gültig. Die Bücher können von Einzelpersonen, aber auch von Schulklasse für vier Wochen, im Bedarfsfall auch für drei Monate, ausgeliehen werden. Auch zwischen den Jahren ist die Bücherei zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich. (Lisa Mariella Löw)

Infos zur Ausleihe gibt es zudem auf der Stadtbücherei-Seite der städtischen Homepage, unter 06104 643615 oder per Mail an stadtbuecherei@heusenstamm.de.

Infos: www.heusenstamm.de