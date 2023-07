Mädchen und Jungs der Adolf-Reichwein-Schule beschäftigen sich mit dem spanischen Maler

Ausstellung in der Adolf-Reichwein-Schule: Eltern und Freunde betrachten die Werke der Schülerinnen und Schüler. © p

Schüler der Förderstufe und der 8. Klasse der Adolf-Reichwein-Schule beschäftigten sich mit den Werken und Philosophie von Pablo Picasso. Ihre eigenen Kunstwerke zeigten sie nun Eltern und Freunde.

Heusenstamm – Manchmal macht Schule echt Spaß! Zum Beispiel wenn der Unterricht aufregend ist, weil die Ergebnisse einem großen Publikum vorgestellt werden. Oder weil es um Gefühle geht, wie im Projekt „Do you feel me?“. Unter diesem Titel beschäftigten sich Mädchen und Jungen der Förderstufe sowie einer 8. Klasse mit Leben, Werken und Philosophie des spanischen Malers Pablo Picasso. Die kreativen Werke waren nun in der Pausenhalle der Adolf-Reichwein-Schule zu bewundern.

„Wenn es nur eine Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen.“ So lautet eine der Erkenntnisse des revolutionären Künstlers. Zu seinem 50. Todestag setzten sich junge Talente an der Leibnizstraße ganz praktisch mit seinen Ideen auseinander und zeichneten Personen und Tiere aus einem Federstrich.

Schüler erschaffen gemeinsames Kunstwerk

Die einzelnen Schritte dokumentierten sie mit Bildern, von denen einige nur eine Bleistiftlinie zeigen, die mit Rundungen und Ecken geometrische Figuren formen. Die werden mit knallbunten Farben ausgefüllt und werden so zu Augen, Nase, Mund und Haar. Bianka Glaubrecht hat das Gesicht eines jeden Mitglieds ihrer Kunst-Klasse von vorne und von beiden Seiten fotografiert. Die Aufnahmen druckte sie aus. Anschließen schnitten die Kinder die Teile ihres Kopfes aus und setzten sie zu einer Collage neu zusammen.

Kunstpädagoge Jörg Recknagel leitete seine Achtklässler beim gemeinsamen Gestalten. Im Stil von Picassos Kubismus begann jeder mit einem Motiv. Nach zehn Minuten wurde das Blatt weitergereicht und vom nächsten Teenager weiterbearbeitet. Proportionen und Positionen der abgebildeten Körperteile entsprachen nicht der Wirklichkeit, aber ließen Gemeinschaftswerke entstehen, die zu einer Reihe „Kirchenfenster“ vereint wurden.

Freude am eigenständigen Arbeiten

„Es macht einfach mehr Spaß“, bewertete Wiktoria aus der 5c die Tatsache, dass sie bei diesem Projekt frei entscheiden konnte, was und in welcher Technik sie es darstellt. Ihrer Freundin Julia gefiel der Besuch im Städel-Museum in Frankfurt. Dem Pädagogen-Team ging es darum, dass die jungen Leute persönlich mit Kunst umgehen, Bilder anschauen, sich in die Motive des Malers hineinversetzen und darüber sprechen.

Die Jahresausstellung der Reichwein-Schule stieß bei Eltern und Freunden auf großes Interesse. Und wie bei einer großen, festlichen Vernissage wurden den Besuchern stilvoll Sekt und alkoholfreie Getränke gereicht. „Das ist ein tolles Gefühl, wenn jemand vor einem Werk steht, das deinen Namen trägt“, erklärte Lehrerin Firdes Ceylan. „Dieses Gefühl kannst du nicht im Internet kaufen.“ (Von Michael Prochnow)