Zauberer Harry Keaton begeistert zum Jubiläum des Reichwein-Gymnasiums

Heusenstamm - Das Adolf-Reichwein-Gymnasium (ARG) wird in diesem Jahr 50. Schulleitung und Kollegium haben aus diesem Grund viele Veranstaltungen geplant. Gestern war Zauberer Harry Keaton zu Gast am Gymnasium. Von Yagmur Tipi

„Häää?“, hallt es durch die Aula des Adolf-Reichwein-Gymnasiums. Ausnahmsweise sorgt nicht der Matheunterricht für erstaunte Gesichter und irritierte Blicke bei den Schülern. Grund sind dieses Mal die Illusionen des Magiers Harry Keaton. Zum 50. Jubiläum des ARG war der Zauberkünstler für zwei Vorstellungen eingeladen. Und jubiläumswürdig läuft auch die Show „Das magische Klassenzimmer“ ab. Schüler der sechsten und siebten Klassen werden in eine Unterrichtsstunde mit vielen kleinen Abenteuern mitgenommen.

Beim Ertönen der Schulklingel erscheint Harry Keaton auf der Bühne. „Seid ihr alle wach?“, erkundigt er sich und erhält nicht nur Zustimmung. Das ändert sich schnell: Mit einem Schwamm wischt der Magier seinen Namen von der Tafel und plötzlich erscheint der Name „Potter“ an dieser Stelle, was für viel Begeisterung sorgt. Harry Keaton scheint die Regeln der Physik aufzuheben: Aus einem Zeichenblock zauber er eine Bowlingkugel hervor, aus einem Luftballon fließt Apfelsaft. Auch der Sprachunterricht kommt nicht zu kurz. Zwei Schüler dürfen assistieren, als Keaton mit dem Zauberspruch „Ratatouille!“ den in einen Geldschein geschütteten Zucker spurlos verschwinden lässt.

Dass selbst große Künstler wie Keaton mit der Mathematik auf Kriegsfuß stehen, beweist er durch seine Rechenkünste. Die Gesetze der Mathematik stehen in seinem magischen Viereck auf dem Kopf. Keaton zeigt aber nicht nur viel Geschick im Umgang mit verschiedenen Zauberutensilien, auch die Gedanken der jungen Zuschauer kann er lesen wie aus einem offenen Buch. So gelingt es ihm fast auf den Tag genau das Geburtsdatum eines Schülers festzustellen. Ein weiteres Gedankenexperiment gelingt dem Magier mit einem außergewöhnlichen Kartentrick, bei dem er die Gedanken eines Schülers in seine Skizze aufnimmt und die Karte auf dem Zeichenblock hervorholte. Dass „Buchstaben das A und O einer Sprache“ sind, zeigt Keaton, indem er aus einer Rede einige Buchstaben verschwinden lässt, sodass sich das Gesprochene zum Vergnügen der Zuschauer fast wie eine Fremdsprache anhört.

Zur Auswahl seiner Assistenten aus dem Publikum lässt der Künstler einen Schwamm so lange hin- und herwerfen, bis die Musik stoppt. Bei so viel Spaß dürfen die Lehrer nicht fehlen. Für eine weitere Illusion ist höchstes Fingerspitzengefühl gefragt. Eine Schülerin und eine Lehrerin sollen verschiedene Gegenstände in einer blickdichten Box ertasten. Der Tastsinn werde allerdings, so der Magier, durch Werbemusik, die eingespielt wird, beeinflusst. Tatsächlich: Beide spüren andere Gegenstände als zum Beispiel den Kaktus oder den Stein, die sich tatsächlich darin befinden.

Um den Valentinstag gebührend zu feiern, gibt es eine Variation des Trevi-Brunnens in Rom. „Wenn man ganz fest und tief im Inneren daran glaubt, dass ein Wunsch in Erfüllung geht, dann wird er auch wahr“, sagt Harry Keaton und zaubert eine Münze in eine verschlossene Flasche. Wie es sich für einen echten Zauberkünstler gehört, steht zum Abschluss ein amüsanter Entfesselungstrick auf dem Plan. Dazu knoten zwei starke Jungs die Hände des Künstlers fest zusammen, was Keaton jedoch nicht daran hindert, sich kinderleicht zu befreien. Alle Zuschauer sind von der Zaubershow fasziniert und schwärmen in hohen Tönen. „Wie hat er das gemacht?“, war wohl die meist gestellte Frage an diesem Tag.

Dr. Harry Keaton ist professioneller Magier und Moderator. Bereits seit vielen Jahren bringt er Kinder und Erwachsene zum Staunen. Dabei hatte er schon die Ehre, sein Talent vor Prinz Charles zu präsentieren. Auch in bekannten Fernsehformaten war er zu sehen. Momentan tourt er mit seiner für die ganze Familie geeigneten Show „Das magische Klassenzimmer“ durch Deutschland und engagiert sich für Waisendörfer in Tansania. Dass Zauberei und Politik keine Gegensätze bilden müssen, erläutert er in seinem Buch „Wie der Minister die Jungfrau zersägte“. „Die Zauberkunst berührt jeden“, versichert Keaton. Mit viel Spaß und Elan konnte der Magier, dessen Hände jeweils für eine Million Euro versichert sind, Schüler und Lehrer begeistern.

Die ARG-Koordinationsgruppe mit Gabriela Kimpel, Dr. Julia Korngiebel und Hans Köhring organisiert alle Veranstaltungen zum 50. Jubiläum des Gymnasiums. Neben vielen Feierlichkeiten wurde für jede Jahrgangsstufe eine altersgerechte Veranstaltung geplant, die einen Höhepunkt im Schulalltag darstellen soll. Über den Besuch des Zauberers hat sich auch das Organisationsteam gefreut. Es ist offensichtlich gelungen, aus diesem Unterricht etwas Besonderes zu machen.