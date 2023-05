Das Herz der Stadt neu gestalten: Magistrat will Heusenstammer Schlossanlage erlebbarer machen

Projekt über mehrere Jahre

Den Schlosspark wieder mehr nach seiner ursprüngliche barocke Architektur gestalten ist ein Projekt, das die Stadt nun vorgestellt hat. Ein zentraler Bestandteil ist ein möglicher Rundweg um das Heusenstammer Wahrzeichen.

Heusenstamm – Das Herz Heusenstamms soll bald in neuem Glanz erstrahlen. Der Magistrat plant eine Umgestaltung des Schlossparks, um ihn attraktiver für die Schlossstädter sowie Touristen zu machen. Wie die Anlage künftig aussehen soll, stellte die Stadt nun gemeinsam mit einem Architekturbüro in einem Parkpflegewerk vor. „Wir sprechen über ein Projekt, das mehrere Jahre dauern wird“, sagte Bürgermeister Steffen Ball. Eine Übersicht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Barocke Struktur bewahren

Ziel des Parkpflegewerks ist es, die barocke Architektur des Schlossgartens wieder sichtbarer zu machen. Diese ist bisher vor allem durch das von 1663 bis 1668 erbaute Schloss, den Bannturm, das Hintere Schlösschen oder die Wassergräben repräsentiert. Die barocken Strukturen gelte es zu bewahren, heißt es in dem Parkpflegewerk. Die Planer sehen vor, die Gebäude und den Fortbestand im Westen des Schlosses zu einer Einheit zusammenzufügen. Zentraler Bestandteil ist dabei auch die Errichtung eines Rundwegs um das Schloss. Bisher ist ein Spaziergang um das Schloss nicht möglich.

Schlosspark Nord

Die Struktur des Abschnittes oberhalb der Wassergrabenmauer und der Parterre-Fläche soll erhalten und lediglich „als Grundlage für ergänzende Gestaltungen genutzt“ werden. Mit einer Orangerie wird der barocke Stil auch im nördlichen Teil des Schlosses fortgesetzt. Dort könnte auch die von einigen Stadtverordneten geforderte Außengastronomie entstehen. Eine Brücke auf Höhe des Küchenbereiches des Schlosses verbindet das Gelände mit dem Wahrzeichen. Im nördlichen Teil sind ebenso Wege vorgesehen, die den Abschnitt wieder mit dem hinter dem Schloss liegenden Wald zusammenführen. Darüber hinaus soll die Schlossmühle saniert und in das Gesamtkonzept integriert werden.

Areal im Osten

In östlichen Teil des Areals stehen einige Bauarbeiten an. So sieht das Pflegewerk vor, die dortigen Mauern zu sanieren und instandzuhalten, den Trampelpfad entlang der Burgmauer zu befestigen sowie Teile des Schlosshofs und des Parkplatzes zu entsiegeln. Dort sollen künftig Bäume das Bild prägen. Dies schaffe die „Bewahrung einer unzivilisierten Wildnis im Umfeld der Alten Burg“.

Kita-Anbau und Stadtverwaltung

Verändern soll sich auch das Bild im Süden des Schlosses. So schwebt den Planern der Abriss des Pavillons vor, in dem derzeit die U3-Betreuung der Schlosszwerge beheimatet ist. Sie soll in einen Neubau ziehen. Dieser ist neben dem bereits bestehenden Neubau geplant, in dem die Ü3-Betreuung der Schlosszwerge untergebracht ist. Auf der Fläche des Pavillons soll ein öffentlicher Spielplatz entstehen. Neben den Gebäuden der Kita sind Spielflächen für die Kleinkinder angedacht. „Der Abbruch des Pavillons und der damit verbundenen Räumung des Parterre-Bereichs könnte zu einer Stärkung der barocken Gartenstrukturen führen, begründen die Architekten die Planung. Hinter dem Denkmalgeschützen Hammerhaus sieht das Parkpflegewerk einen Neubau für die Stadtverwaltung vor.

Im Westen viel Neues

Der Schlosspark-West mit der Allee bis zum Bahnhof ist laut den Architekten der zentrale Bereich des Areals. Dort sind ebenfalls einige Veränderungen angedacht: So schlägt das Werk eine Verlegung der Straße „Im Herrngarten“ vor, um die vormalige geometrische Struktur als Garten-Querachse zurückzugewinnen. Sie soll parallel zur Gartenmauer mit Löwentor verlaufen. Des Weiteren soll sie mit Natursteinen gepflastert werden. Auch die Weiher sollen eine neue Form erhalten sowie entschlammt und mit Fontänen ausgestattet werden. Die Neugestaltung des westlichen Abschnittes wirkt sich auch auf den dort ansässigen Obst – und Gartenbauverein aus. Laut Plan müssen einige Garten-Parzellen von der Schlossallee an die Straße „Neuer Weg“ verlagert werden. Von den Eingriffen versprechen sich die Planer die für Heusenstamm typische und außergewöhnliche Integration von Schloss, Schloss-Garten und Dorf wieder hervorzuheben.