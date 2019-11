Mahnende Worte zum Volkstrauertag in Heusenstamm und Obertshausen

"Toleranz ist Schlüssel zum Frieden"

+ © Foto: m Am Mahnmal auf dem Hausener Friedhof gedachte Stadtrat Luis Galvez mit Vertretern vom Bund der Vertriebenen und Sozialverband VdK der Opfer von Gewalt. © Foto: m

Was geschehen ist, darf man nicht vergessen, um für die Zukunft dagegen gefeit zu sein“, sagte einst Ignatz Bubis. Gegen dieses Vergessen möchten die Beteiligten der Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Heusenstamm vorgehen. Sie erinnerten an die Kriegsgefallenen und an die Opfer von Gewalt.