Versuchtes Tötungsdelikt: Zwei Männer bei Messerangriff schwer verletzt

Von: Jacob von Sass

Am Montagabend wird in Heusenstamm eine Gruppe junger Männer Opfer eines gewaltsamen Übergriffs. Zwei von ihnen werden schwer verletzt.

Heusenstamm – In Heusenstamm (Landkreis Offenbach) haben sich am Montagabend (15. Mai) erschreckende Szenen abgespielt, als eine Gruppe junger Männer Opfer eines gewaltsamen Übergriffs wurde. Bei dem Vorfall wurden zwei Männer schwer verletzt, was nun zu Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts geführt hat. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und die Kriminalpolizei sind mit den Untersuchungen betraut.

Gemäß ersten Erkenntnissen soll sich der Vorfall in der Jahnstraße ereignet haben. Gegen 21.30 Uhr war eine Gruppe von vier männlichen Personen im Alter von 17 bis 18 Jahren in Richtung des Bahnhofs unterwegs. Plötzlich hielt ein Audi mit Offenbacher Kennzeichen sowie ein SUV neben ihnen an. Mehrere Männer stiegen aus den Fahrzeugen aus und griffen die andere Gruppe unvermittelt an. Die Täter gingen gewaltsam vor.

Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt in Heusenstamm: Männer werden mit Messer attackiert

Während des Angriffs erlitten zwei Personen aus der vierköpfigen Gruppe Stichverletzungen. Zusätzlich wurde ein weiteres Opfer durch Reizstoffspray schwer verletzt. Die beiden Männer mit den Stichverletzungen wurden umgehend ins Krankenhaus gebracht, wobei einer von ihnen zunächst in einem lebensbedrohlichen Zustand war. Mittlerweile hat er sich stabilisiert und befindet sich außer Lebensgefahr.

Das dritte Opfer erlitt Augenreizungen und musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. Nach der Tat flüchteten die Angreifer, teilweise mit den Fahrzeugen, teilweise zu Fuß. Im Laufe der Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren identifiziert werden. Das Kommissariat 11 der Offenbacher Kripo führt die Ermittlungen. Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar und werden Gegenstand der fortlaufenden Untersuchungen sein.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Jakob von Sass sorgfältig geprüft.

