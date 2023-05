Blutiger Angriff in Heusenstamm: Beteiligte polizeibekannt - Stadtrat: Außergewöhnlicher Fall

Von: Joshua Bär

Teilen

Bei einer Messerattacke am Bahnhof von Heusenstamm im Kreis Offenbach werden zwei Männer schwer verletzt. Die Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest.

Heusenstamm – Blutiger Angriff am Heusenstammer Bahnhof: Am späten Montagabend (15. Mai) sind zwei Männer in der Nähe der S-Bahn-Station Opfer einer Messerattacke geworden. Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion berichtet, wurden die beiden 18-Jährigen bei dem Angriff von mehreren Personen schwer verletzt. Einer der beiden schwebte den Angaben zufolge sogar vorübergehend in Lebensgefahr. Die Polizei konnte inzwischen zwei Tatverdächtige fassen.

Es ist etwa 21.30 Uhr, als vier junge Männer zwischen 17 und 18 Jahren am Busbahnhof an der Jahnstraße unterwegs sind. „Die Gruppe kam gerade aus dem Fitness-Studio hinter dem Schwimmbad“, berichtet Marc Heinl, Leiter der Polizeistation in Heusenstamm im Kreis Offenbach. Dass der Busbahnhof zum Tatort wurde, sei laut Heinl allerdings reiner Zufall gewesen.

Polizei und Krankenwagen treffen kurz nach dem Angriff am Tatort in der Nähe der S-Bahn-Station in Heusenstamm im Kreis Offenbach ein. © 5Vision.News

Versuchte Tötung in Heusenstamm: Pfefferspray, Teleskopschlagstöcke und Messer

Die Polizei rekonstruiert die anschließenden Minuten dann wie folgt: In der Nähe der Gruppe hält ein SUV sowie ein Audi mit Offenbacher Kennzeichen. Mehrere Männer steigen aus den beiden Fahrzeugen, laufen gezielt auf die Gruppe zu. Als sie ihre Opfer erreichen, beginnt die gewaltsame Auseinandersetzung. „Die Täter sind sofort mit Pfefferspray und Teleskopschlagstöcken auf die Männer los“, berichtet Heinl. Im weiteren Verlauf ziehen ein oder mehrere Täter Messer und verletzen zwei der Opfer schwer. Ein junger Mann erleidet so tiefe Stichwunden, dass er kurzzeitig um sein Leben fürchten muss.

„Er befindet sich mittlerweile jedoch außer Lebensgefahr“, sagt Thomas Leipold, Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen. Ein dritter Beteiligter erleidet Augenreizungen durch das Pfefferspray. Zwei der Opfer stammen laut Leipold aus Heusenstamm. Ob es sich dabei um die beiden Schwerverletzten handelt, will der Sprecher nicht bestätigen. Die Täter fliehen anschließend mit dem Auto und zu Fuß, zwei Verdächtige – zwischen 18 und 19 Jahren alt – kann die Polizei noch am selben Abend festnehmen. Die weiteren Täter befänden sich weiter auf der Flucht.

Versuchte Tötung in Heusenstamm: Hintergründe und Motiv unklar

Über den Hintergrund der Tat sowie das Motiv für den Angriff sei bislang nichts bekannt, die Offenbacher Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit. Demnach bestehe der Verdacht der versuchten Tötung. Weitere Details wollte die Polizei nicht nennen. Laut Marc Heinl seien die Beteiligten bereits polizeibekannt.

Heusenstamms Erster Stadtrat Uwe Michael Hajdu zeigte sich entsetzt: „Die Meldung hat mich erschreckt.“ Seit zwei Jahrzehnten ist Hajdu Erster Stadtrat der Schlossstadt. „An einen ähnlichen Fall kann ich mich in den letzten 20 Jahren nicht erinnern.“

Trotz des Vorfalls sei der Heusenstammer Bahnhof aber weiterhin ein sicherer Ort, versichert der Erste Stadtrat. So sei der von der Tat betroffene Abschnitt am Busbahnhof Videoüberwacht. Die Kameras seien dort 2010 installiert worden, da auf dem Gelände vermehrt Fahrräder gestohlen wurden. (Joshua Bär)