Mordanklage: Mit Hammer Ehefrau erschlagen

Heusenstamm - Anfang April hat ein 56 Jahre alter Mann seine von ihm getrennt lebende Frau in der einst gemeinsamen Wohnung getötet. Danach stellte er sich der Polizei. Seit gestern muss er sich vor dem Landgericht in Darmstadt für die Tat verantworten. Von Barbara Scholze

Sein erster Blick geht zu den Zuschauerbänken. Der Mann mit kräftiger Statur, dickem weißen Haarschopf, einem weißen Schnurr- und Kinnbart schaut fast hilfesuchend zu den Besuchern hinter der dicken Glasscheibe im Gerichtsraum der 11. Strafkammer am Landgericht Darmstadt. Verantworten muss er sich wegen Mordes aus niederen Beweggründen und Heimtücke.

Im April hatte der 56-Jährige seiner Frau mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und sie, als sie schon auf dem Boden lag, gewürgt, ihr auf die Brust gedrückt. Die 52-Jährige verstarb noch in der zuvor gemeinsamen Wohnung. Nach 37 Jahren Beziehung hatte sie ihre Ehe beenden wollen, schon seit längerer Zeit hatte sie ein Verhältnis mit einem anderen Mann.

Bereits in den ersten Minuten des Prozesses gesteht der Angeklagte die Tat. Als der Vorsitzende Richter Volker Wagner fragt, ob es richtig sei, dass er seine Frau getötet habe, antwortet er vernehmlich mit „Ja“. Dabei schluchzt er laut, unaufhörlich fließen Tränen über das Gesicht.

Danach offenbart sich der Lebensweg des Angeklagten. Im September 1961 wird er in der Nähe von Bitterfeld geboren. Die Mutter verlässt noch vor der Grenzöffnung die Familie, der Vater verstirbt mit nur 48 Jahren an Krebs. Mit 19 Jahren lernt der Angeklagte seine spätere Frau kennen, 1988 wird eine Tochter geboren, fünf Jahre später Hochzeit gefeiert.

Von Kindheit an Asthmatiker, wird der Beschuldigte früh verrentet. Als das Paar nach Heusenstamm zieht, führt er den Haushalt, sie arbeitet als Arzthelferin. Das Verhältnis zur Tochter und dem Schwiegersohn – er hat zwei Enkel – sei gut gewesen, teilt der Angeklagte mit, die junge Familie wohnt in nächster Nähe. Das Paar lebt sparsam, legt Geld für Reisen beiseite, 78.000 Euro sind zurzeit der Tragödie vorhanden. „Wir wollten in diesem Jahr eine Weltreise machen“, berichtet er unter Tränen.

Doch dann trifft seine Frau einen Freund aus Kindertagen wieder und beginnt ein Verhältnis mit ihm. Sie verabredet sich mit ihm in einem Wellness-Urlaub, den ihr Mann ihr geschenkt hat, telefoniert spät am Abend und triff sich mit dem Geliebten, einem Lkw-Fahrer, an einer Tankstelle in Heusenstamm.

Im Sommer des vergangenen Jahres habe seine Frau dann nach eigenen Aussagen die Beziehung aufgegeben. Heimlich jedoch führt sie das Verhältnis weiter. Als der Ehemann erneut dahinterkommt, soll im März eine endgültige Entscheidung fallen. Das spätere Opfer entscheidet sich für eine Trennung und will möglichst schnell zu einem Anwalt.

Noch einmal trifft sich das Paar in der gemeinsamen Wohnung. „Sie hat mich beschimpft“, erinnert sich der Beschuldigte. Als er sie festgehalten habe, habe sie ihm eine Ohrfeige gegeben. „An das, was dann passiert ist, erinnere ich mich nur schemenhaft“, sagt er weiter. Er habe einen Hammer aus einem Schrank im Flur genommen und auf sie eingeschlagen: „Als sie auf dem Boden lag, habe ich mit der Hand zugedrückt.“

Nach der Tat zieht der Heusenstammer sich um, wirft der Tochter Autoschlüssel und Geld in den Briefkasten und geht zur Polizei, um sich zu stellen. „Er sagte, es wäre etwas Schlimmes passiert, er glaube, seine Frau erschlagen zu haben“, berichtet der damals diensthabende Beamte.

„Ich habe die Frau geliebt“, betont der Angeklagte mehrfach. Das Bild des hilflosen Betrogenen will Richter Wagner aber nicht stehen lassen. Zumal sich mit der Zeit die Emotionen des Beschuldigten legen, er ein starkes Mitteilungsbedürfnis über seine Situation entwickelt. „Lassen Sie mich bitte ausreden“, muss der Richter mehrfach anordnen.

Wie der Vorsitzende der Strafkammer feststellt, soll es Aussagen geben, der 56-Jährige sei seiner Frau gegenüber gewalttätig geworden. Auch soll er gesagt haben, die „Olle kriegt ihre Strafe“. Der Angeklagte räumt ein: „Ja, es ist möglich, dass ich so etwas gesagt habe“. Wagner führt zudem an, in der Wohnung sei ein Zettel gefunden worden, auf dem er Informationen zu Rente, Unterhalt und Steuern zusammengetragen hatte. „Haben Sie sich vielleicht auch Gedanken darüber gemacht, dass Sie sich bei einer Trennung finanziell schlechter gestellt hätten?“, fragt er den Angeklagten.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Rubriklistenbild: © dpa