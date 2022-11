Müllgebühren sinken

Von: Joshua Bär

Die Heusenstammerinnen und Heusenstammer können im neuen Jahr mit sinkenden Müllgebühren rechnen. Der Magistrat plant, diese zum 1. Januar 2023 zu senken.

Heusenstamm – Einen entsprechenden Antrag zur Satzungsänderung wurde den Parlamentariern im vergangenen Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Demnach reduzieren sich die Gebühren für 14-tägige Leerungen für alle gängigen Restmüllbehälter.

Grund für die geplante Gebührensenkung sind Mehreinnahmen im vergangenen Jahr. So habe die Stadt 2021 einen Überschuss von 162 148,58 Euro erzielt. „Der Papierabfall wird gut rückvergütet, das macht sich in der Kalkulation bemerkbar“, berichtet Erster Stadtrat Uwe Michael Hajdu (CDU). Für das kommende Jahr erwarte der Magistrat allein beim Papierverkauf Einnahmen von 125 000 Euro. Bei Metall seien 25 000 Euro einkalkuliert. Insgesamt rechne der Magistrat mit Erträgen von 225 700 Euro, dem gegenüber steht ein Aufwand von rund 1,9 Millionen Euro.

Laut der vorgeschlagenen Satzungsänderung plant der Magistrat, die Müllgebühren bei Behältern bis zu 60 Litern Füllmenge von derzeit 136,20 Euro auf 115,52 Euro zu senken, die Leerung für einen Restmüllbehälter mit 80 Liter Volumen ist demnach mit 154 Euro jährlich veranschlagt (zuvor 181,60 Euro). Wer einen 120-Liter-Behälter alle 14 Tage geleert haben möchte, soll laut Antrag dafür statt wie bisher 272,40 Euro nur noch 231 Euro bezahlen. Am meisten sparen Besitzer eines 7000 Liter fassenden Restmüllbehälters: Zahlen diese aktuell noch 15 890,80 Euro für die insgesamt 26 Leerungen pro Jahr, plant der Magistrat, die Kosten auf 13 475,12 Euro zu reduzieren – eine Ersparnis von rund 2415 Euro. Anwohner, die ihre Tonnen wöchentlich geleert haben möchten, zahlen den doppelten Preis.

Günstiger soll laut Antrag auch die Mitnahme von Müllsäcken werden. Statt wie bisher 5,20 Euro ist eine Gebühr von 4,50 Euro für den Service vorgesehen. Die Gebühr wird wie bisher „mit dem Kauf des Müllsackes entrichtet“, heißt es in dem Antrag.

Ganz ohne Teuerungen kommt die Stadt allerdings nicht aus. So werden ab den 1. Januar 2023 „die Kosten für die Anlieferung von Sperrmüll und Feuerlöschern am Wertstoffhof und der Verkauf von Müllgefäßen umsatzsteuerpflichtig“, erklärt Hajdu. Dementsprechend müssten die Gebühren angepasst werden. Heißt: Wer selbst Sperrmüll oder Bauschutt beim Wertstoffhof ablädt, zahlt für bis zu 500 Liter beziehungsweise 0,5 Kubikmeter nun sechs statt fünf Euro. Bei 1000 Litern (ein Kubikmeter) ist eine Anhebung von zehn auf zwölf Euro vorgesehen. Bis 3000 Liter (drei Kubikmeter) sind 36 Euro statt 30 Euro fällig. Gewerbetreibende, die ihren Sperrmüll oder Bauschutt bis 100 Liter selbst zum Wertstoffhof liefern, zahlen acht Euro (vorher sechs Euro). Die Umsatzsteuer ist in dem Preis enthalten.

Teurer wird auch der Erwerb von Müllbehältern. Der Preis für eine 60-Liter-Tonne soll demnach um fünf Euro auf 30 Euro steigen. 120 Liter kosten 36 Euro statt bisher 30 Euro. Für 240 Liter fassende Müllbehälter sind dann 41 Euro (plus sechs Euro) zu berappen.

Der Beschlussempfehlung wurde ohne Gegenstimme zugestimmt. (Joshua Bär)