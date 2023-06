Musikalisches Fest der Biere: Erfrischender Auftakt der TSV-Festwoche

Teilen

O’zapft is! Landrat Oliver Quilling (links), Landtagsvizepräsident Frank Lortz hält den Krug und Bürgermeister Steffen Ball (dazwischen) assistiert beim Fassanstich beim Fest der Biere. © Wittekopf

Mit dem musikalischen Fest der Biere ist die Festwoche der TSV Heusenstamm gestartet.

Heusenstamm – Seit dem 23. April begeht der TSV-Heusenstamm sein Festprogramm. Bis zum 24. September lädt das Festkomitee die Mitglieder und Freunde des Vereins zu einem abwechslungs- und umfangreichen Programm ein. Höhepunkt ist die Festwoche, die vom 7. bis 11. Juni auf dem Gelände des TSV in der der Jahnstraße stattfindet.

Vor 150 Jahren, genau am 15. Juni 1873, trafen sich die Gründungsmitglieder in der Gaststätte „Zum Tivoli“ und gründeten die Turn- und Sportvereinigung (TSV) Heusenstamm. Damit zählt der Verein zu den Ältesten in Hessen und mit seinen vielen Mitgliedern zu den größten im Kreis Offenbach. Der Festausschuss um Vorstandsmitglied Eugen Kern hatte den gestrigen Tag gründlich vorbereitet. „Wir haben vor drei Jahren mit der Planung begonnen“, sagt er. Besonders stolz ist der Vorsitzende auf das riesengroße 800-Mann-Zelt, das während der Festwoche hoffentlich prall gefüllt sein wird. Am Mittwoch, dem ersten Tag der Woche hat unter dem Motto „Musikalisches Fest der Biere“ eine kulinarische Reise durch die Braukunst, begleitet durch die Musikgruppe „ToneClub“, die viele noch unter ihrem vorherigen Namen „Die Krassen Lappen“ kennen dürften, stattgefunden.

Die Auswahl an Getränken ist sehr reichhaltig und jeder wird fündig. So laden Kellerbier, Helles, Export, Urbräu, Pils und natürlich Weizenbier zum Genießen und Verweilen ein. Bereits kurz nach der Öffnung des Festplatzes finden sich mehr als 200 Gäste ein. Aufgrund der hohen Temperaturen sammeln sich die Feierlustigen auf dem Platz vor dem Zelt. Dort hat der Festausschuss ebenfalls Biertischgarnituren gestellt.

Begrüßt werden die Gäste von TSV-Vorsitzendem Carsten Müller, der sich bei den vielen Helfern bedankt. Auch Schirmherr Bürgermeister Steffen Ball bedankt sich bei den vielen Helfern und beglückwünscht den TSV für sein Jubiläum und hebt die ausgezeichnete Arbeit der Verantwortlichen hervor. Landrat Oliver Quilling sendet Grüße und sieht den TSV auch für die nächsten 150 Jahre sehr gut aufgestellt. „Der TSV gehört zu den ältesten Vereinen in Hessen und zu den größten im Kreis Offenbach“, betont der Landrat.

Zu einem ordentlichen Bierfest gehört traditionsgemäß der Anstich. Diese Aufgabe absolvieren dieses Jahr Ball und Quilling. Souverän schlägt der Landrat den Zapfhahn in das schwarze Fass, das mit 30 Litern „Glaabsbräu Helles“ gefüllt ist, und sofort fließt der goldgelbe Ährensaft in die bereitgestellten Krüge. Unterstützt von TSV-Ehrenvorsitzendem Karl Rebell, Landtagsvizepräsident Frank Lortz und dem Vorsitzenden des Sportkreises Offenbach Jörg Wagner, verteilen sie die gefüllten Krüge unter den Zuschauern. Die greifen natürlich gerne zu. „Ein tolles Fest“, sagt Ehrenvorsitzender Karl Rebell. Er und seine Frau Eva sind schon lange mit dem Verein treu verbunden. „Wir haben uns 1953 genau hier beim TSV-Tanzfest kennengelernt“, erzählt sie. Eine besondere Beziehung, denn die beiden TSVler sind seit nunmehr 68 Jahre ein Paar.

Das Fest dauert noch bis zum 11. Juni an. Der gestrige Donnerstag stand ganz im Zeichen der Familien. Heute, am Freitag, kämpfen Vereine und Firmen um die Team-WM. Der Festbetrieb startet um 17 Uhr, die WM um 19 Uhr. Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Kraft sind gefordert.

Am morgigen Samstag lädt dann das TSV Blasorchester zum „Orchestra meets Band“ ein. Musik von Jennifer Lopez, Tina Turner und vielen anderen wird zu hören sein. Start ist 20 Uhr. Den Abschluss der Festwoche bildet am Sonntag ein ökumenischer Gottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt. Anschließend sind alle Heusenstammer zum Frühschoppen geladen.

Hitze treibt die Bierfans ins Freie