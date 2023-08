Obst- und Gartenbauverein Heusenstamm wird 125 Jahre alt

Von: Anna Scholze

Sein Grundstück hat der Obst- und Gartenbauverein am Heusenstammer Schloss. © häsler

Von Altersmüdigkeit ist beim Obst- und Gartenbauverein (OGV) keine Spur. Im Gegenteil: Das Geburtstagskind, das dieses Jahr 125 Jahre alt wird, ist von ursprünglich 60 auf 255 Mitglieder gewachsen. Auch hat der Vorstand Pläne fürs Jubiläum.

Heusenstamm – Doch von Anfang an: Gegründet wird der Verein 1898 von einem Lehrer namens Kaiser, dessen Vorname nicht überliefert ist. Er findet rasch eine stattliche Zahl von Mitstreitern, schließen sich ihm doch 59 Heusenstammer an. Die Mehrheit baut noch im eigenen Hausgärten Kraut, Kartoffeln und Obst zur Weiterverarbeitung an.

Während des Ersten Weltkriegs müssen die Gärtner eine Zwangspause einlegen, wie Beisitzerin Christine Heßlein berichtet. Erst 1919 sei an einen Neuaufbau zu denken gewesen. Da nimmt Martin Kaiser, Enkel des Gründers, das Zepter in die Hand. Mit einigen Lehrern besetzt er den Vorstand. Damals bittet die neu etablierte Vereinsspitze den Grafen von Schönborn um Land zur Bewirtschaftung in der Nähe des Schlosses. „Die Wiesen und Äcker wurden bis Ende des Zweiten Weltkriegs genutzt“, erzählt Heßlein.

1973 leitet der Vorsitzende Wilhelm Späth mit den anderen Vorstandsmitgliedern den Kauf des Grundstücks am Schloss in die Wege. Das notwendige Kapital stellen Mitglieder zur Verfügung. „Sie haben dem OGV ein zinsloses Darlehen gewährt“, konkretisiert der heutige Vorsitzende Domenico Trosello.

Mit Begeisterung dabei: Schriftführerin Claudia Cramer, Vorsitzender Domenico Trosello und Beisitzerin Christine Heßlein freuen sich auf die anstehende Jubiläumsfeier. © ans

Pacht müssen sie zunächst nicht zahlen. Als jedoch 2009 das Vereinshaus durch Brandstiftung zerstört wird, ist das Konzept nicht mehr haltbar. Das neue Vereinsheim habe alles Geld in der Vereinskasse verschlungen, erläutert Trosello. Das habe zur Folge gehabt, dass dem Verein anders als bis dahin die Mittel fehlten, um sogenannten Kapitalgärtnern bei ihrem Austritt das investierte Geld auszahlen zu können. Damit die Investoren jedoch weiter die ihnen zustehende Summe erhalten, müssen sie, wie die anderen Mitglieder, 2016 eine einmalige Pacht bezahlen.

Das Interesse an einem Garten hat, wie Heßlein, Trosello oder Schriftführerin Claudia Cramer erzählen, besonders während der Pandemie stark zugenommen. Deshalb habe man sogar das Anmeldeformular von der Internetseite nehmen müssen, wie Cramer berichtet. „Wir hätten sonst die Warteliste, die wir vom vorherigen Vorstand geerbt haben, gar nicht abarbeiten können“, fährt sie fort.

In nächster Zeit planen die Vorstandsmitglieder, zu denen auch Kassiererin Regine Schneider sowie die Beisitzer Eugen Kwol und Muammer Alsan gehören, den Festplatz zu verschönern. „Wir wollen den Untergrund so festigen, dass man nach einem Regenschauer trockenen Fußes über den Platz kommt“, erläutert Heßlein. Außerdem wolle man auf der Fläche eine Theke mauern und sie begrünen. Zudem sei man dabei, eine Vereinsoftware einzuführen. Darüber hinaus gibt es die Überlegung, eine Solaranlage zu installieren, wie Cramer hinzufügt. Dass müsse sich jedoch rentieren. Bevor sich der Verein mit diesem Vorhaben näher auseinandersetzt, steigt im September die Jubiläumssause. (Von Anna Scholze)

Die Jubiläumsfeier

des Obst- und Gartenbauvereins beginnt am Samstag, 2. September, um 14 Uhr auf seinem Gelände.