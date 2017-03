Offene Türen im Awo-Seniorenzentrum

Heusenstamm - „Einladung“ steht auf dem Rücken einer der beiden lebensgroßen Kuh-Plastiken am Eingang des Horst-Schmidt-Hauses. „Gesundheit und Pflege im Alter“ ist das Motto an diesem Tag der offenen Tür. Von Jana Holecek

Im Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) finden etwa 130 Menschen eine liebevolle und ganzheitliche Betreuung. Betriebsleiterin Roza Bering begrüßt zunächst die zahlreichen Besucher und übergibt dann das Wort an Schirmherr Bürgermeister Halil Öztas: „1910 lag die Lebenserwartung eines Mannes bei 47 Jahren, die einer Frau bei 51 Jahren. Heute liegt die Lebenserwartung, dank guter Ernährung und medizinischen Fortschritts bei den Männern bei 77 Jahren und bei den Frauen bei 82 Jahren.“ Öztas erwähnt auch, dass in Heusenstamm 26 Prozent der Einwohner über 65 Jahre alt sind. Es gibt sogar zwei, die älter als hundert Jahre sind.

„Es ist wichtig, dass die Angebote für ältere Mitbürger erweitert werden, was in der Vergangenheit schwierig war“, sagt der Bürgermeister. Man sei sich nun mit den Investoren einig. Und auch eine Kindertagesstätte sei auf dem Gelände an der Herderstraße geplant. Der Gedanke: „Alte und junge Menschen sollen sich begegnen und miteinander kommunizieren.“

Als Schirmherr lässt es sich Öztas nicht nehmen, sich am ersten Programmpunkt aktiv zu beteiligen. Unter der Leitung von Bewegungstherapeutin Berta Sohni werden alle Anwesenden zu einem Workout aufgefordert, und die Begeisterung steckt an. Das Foyer ist voller tanzender und lachende Besucher sowie Bewohner.

Sozialdienstleiterin Emilia Cichos lädt anschließend zum Rundgang zu den verschiedenen Infoständen und Vorträgen ein. Mitarbeiter des Malteser Hospiz- und Palliativ-Beratungdienstes, der Praxis für Logopädie von Michael Bänsch, der Sanitätshauses Heusenstamm und des Brillen-Ateliers Gretschel beantworten Fragen und geben Informationen zu ihren Fachgebieten. Am Infostand der Auszubildenden konzentriert man sich auf die „Pausen“. Diese seien wichtig für alle Beteiligten, wissen die jungen Frauen zu berichten. Sie machen eine dreijährige Ausbildung in Altenpflege oder eine einjährige Ausbildung in Altenhilfe. Insgesamt gibt es neun Ausbildungsplätze am Horst-Schmidt-Haus – verteilt auf drei Wohnbereiche.

Pflegedienstleiter Wolfgang David, Fördervereinsmitglied Christiana Tannert und Wohnbereichsleiterin Sabine Simon-Wenda haben ein liebevolles und wachsames Auge auf die Ausbildung. „Ich möchte mich für die großartige Betreuung hier bedanken“, betont Auszubildende Naima Baumou. Der Förderverein „Lebensbilder“ spielt eine große Rolle im Horst-Schmidt-Haus. Er organisiert unter anderem Märkte, Quer-Wald-Rollstuhl-Spaziergänge, eine Schnitzeljagd, das jährliches Grillfest und ein Silvesterfeuerwerk.

In zahlreichen Vorträgen kann man sich derweil zum Beispiel über das Krankheitsbild Demenz oder die jüngste Pflegereform informieren. So gilt etwa seit Anfang des Jahres, dass Pflegebedürftige aller Pflegegrade in häuslicher Umgebung einen einheitlichen Entlastungsbetrag erhalten. Auch Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Grundlagen des Erbrechts werden in Vorträgen behandelt. Das Haus selbst kann man bei einer der stündlichen Hausführungen erkunden.

Zum Erholen lädt der Snoezelen-Raum ein. Dort arbeitet Berta Sohni nun schon seit fast 27 Jahren: „Das Snoezelen (niederländisch für schnüffeln, schnuppern, dösen, schlummern) dient der Verbesserung der sensitiven Wahrnehmung und zugleich der Entspannung. Durch Düfte, Klänge, Berührungen und ähnliche Reize werden alle Sinne angeregt.“ Ein schöner Abschluss für einen interessanten Tag.