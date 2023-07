Philip Bräutigam übernimmt Leitung des TSV-Blasorchesters von Sebastian Abel

Von: Joshua Bär

Teilen

Sebastian Abel, scheidender Dirigent des TSV-Blasorchesters, beim Herbstkonzert im vergangenen Jahr. © Privat

Neue Führung für das TSV-Blasorchester: Dirigent Sebastian Abel übergibt seinen Posten nach zehn Jahren an Philip Bräutigam.

Heusenstamm –Der Philip Bräutigam ist bei der Abteilung kein Unbekannter. Schon 2017 hat er seinen Vorgänger bei einem Konzert vertreten. Sebastian Abel hat seinen Nachfolger quasi selbst ausgesucht. „Wir beide kennen uns seit Jahren, haben zusammen an der Musikhochschule in Frankfurt studiert.“ Auf dem Campus verbringen die beiden viel Zeit miteinander, sprechen über alle möglichen Themen. „Wir sind in fast allem einer Meinung“, meint Bräutigam. Das gelte auch bei ihrer größten Leidenschaft – der Musik.

Sein erstes Instrument erlernt Bräutigam mit sieben Jahren, wie viele andere Schüler versucht er sich an der Blockflöte. Zwei Jahre später verliert er sein Herz ans Waldhorn. Als Bräutigam das Instrument erstmals erklingen lässt, ist es um ihn geschehen.

Im Orchester der Musik- und Vogelschutz-Vereinigung Niedergründau feilt Bräutigam an seinem Können, schafft es sogar ins Sinfonische Blasorchester der Landesmusikjugend und ins Landesjugendblasorchester Hessen. Beide Orchester darf Bräutigam später sogar selbst dirigieren.

Philip Bräutigam hat seinen Vorgänger bereits anno 2017 als Dirigent bei einem Konzert vertreten. © p

Das TSV-Blasorchester lernt Bräutigam 2017 kennen. Zunächst auf der anderen Seite des Pults vertritt er im selben Jahr Abel bei einem Konzert am Bannturm. Fünf Jahre später schwingt er auch beim Bahnhofskonzert den Taktstock. In Babenhausen übernimmt Bräutigam 2019 das Dirigat.

Die Entscheidung, sich auf die Orchesterleitung zu spezialisieren, fällt der 32-Jährige, der in Büdingen als Musik- und Physiklehrer arbeitet, während seines Studiums in Frankfurt. Beim Hessischen Musikverband macht er die Dirigentenausbildung, zusammen mit Sebastian Abel. Die beiden diskutieren viel, vor allem über die Jugendausbildung. Auch darin sind sich die Musiker einig: Für eine gute Ausbildung braucht es hohe Qualität.

Abel und Bräutigam schauen sich etwas von anderen Orchestern ab, verengen sich nicht auf ihre eigenen Interpretationen. „Ich habe für ein Vorspiel andere Dirigenten oder die Komponisten des Stücks eingeladen, damit die Musiker einen anderen Blick bekommen“, berichtet Abel.

Wehmut kommt bei dem Ur-Heusenstammer nach seinem Abschied nicht auf. „Als ich 2012 die Leitung übernahm, war mir sofort klar: Ich möchte es zehn Jahre machen, dann höre ich auf.“ Unter seiner Regie erweitert das Blasorchester sein musikalisches Repertoire, steigert kontinuierlich das Niveau.

Bräutigam will eingeschlagene Ausrichtung beibehalten

Den Höhepunkt erreicht es 2019, erinnert sich Abel. „Dann kam Corona.“ Doch der Dirigent setzt alles daran, seine Musiker wieder in Bestform zu bringen. Und das sei ihn auch gelungen, meint er. „Im vergangenen Jahr waren wir wieder sehr nah dran an unserer Spitzenleistung.“

Nachfolger Bräutigam will das Blasorchester weiter auf diesem hohen Niveau führen, auch die von Abel eingeschlagene Ausrichtung soll erhalten bleiben. „Wir müssen weiter in die Jugend investieren“, meint der neue Dirigent. Die Bandbreite von Klassik über Rock bis Filmmusik will er beibehalten, dazu symphonische Klänge einfließen lassen. Eine große Aufgabe sei es, das Zusammenspiel zwischen den Instrumenten zu verbessern. Das habe wegen der Pandemie etwas gelitten, sind sich Abel und Bräutigam einig.

Um den Musikern den Takt vorzugeben, bereitet sich Bräutigam akribisch auf die Proben vor. Bis zu 20 Stunden in der Woche geht er die Partituren durch, lässt jede einzelne Note vor sich erklingen. „Die wichtigste Aufgabe eines Dirigenten ist die Vorbereitung“, erläutert er. Abel fügt hinzu: „Wenn der erste Probetag ansteht, muss die Partitur so sitzen, als wäre es bereits das Konzert.“

Marko Kaufmann, Leiter der Abteilung, ist froh, mit Bräutigam einen erfahrenen Leiter gefunden zu haben. „Wir sind sehr glücklich, ihn zu haben, denn es ist nicht leicht, einen so guten Dirigenten zu bekommen.“ Dass Bräutigam bereits Teil des Orchesters war, erleichtere die Zusammenarbeit. (Von Joshua Bär)

Die Herbstkonzerte

des TSV-Blasorchesters sind am Samstag und Sonntag, 18. und 19. November. Weitere Infos gibt es demnächst unter www.blasorchester-heusenstamm.de.