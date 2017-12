Prozess um Tod einer Arzthelferin: Opfer hat sich wohl gewehrt

Rechtsmediziner und Gutachter haben das Wort

Heusenstamm - Die Tat an einem Montag Anfang April war damals das Thema in der Schlossstadt. Eine 52 Jahre alte Arzthelferin war tot in einer Wohnung gefunden worden, nachdem ihr Ehemann sich der Polizei gestellt hat. Nun steht der 56-Jährige mit der Anklage „Mord“ vor dem Landgericht in Darmstadt. Von Barbara Scholze