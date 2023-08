Radverkehrsbeauftragter zieht Bilanz

Abstand halten: Radler sind mit Schwimmnudeln durch Heusenstamm gefahren, um darauf aufmerksam zu machen, wie viel Platz Autofahrer beim Überholen zu ihnen lassen sollen.

Es ist eine gemischte Bilanz: Der Radverkehrsbeauftragte Roland Heidl hat seine mittlerweile fünfte Dokumentation für ein „fahrradfreundliches Heusenstamm“ vorgelegt. Dabei hebt er einige positive Entwicklungen hervor, zeigt jedoch zugleich Handlungsbedarf auf.

Heusenstamm – Aus Heidls Sicht muss der Schutzstreifen an der Frankfurter Straße zwischen Bahnübergang und Feuerwehrkreisel dringend überarbeitet werden. „Er ist schlichtweg gefährlich“, sagt der Beauftragte mit Nachdruck. Denn er weise lediglich eine Breite von 1,20 bis 1,30 Meter auf. Radfahrer könnten so entgegen der Rechtsprechung nicht genügend Abstand zu den parkenden Autos einhalten. Dabei bestehe das Risiko eines Unfalls, sobald sich eine Autotür öffne, an dem der Radler dann Mitschuld trage.

Um das zu verhindern, braucht es einen Schutzstreifen von mindestens 1,50 Meter Breite, damit der Radverkehr die stehenden Fahrzeuge mit etwa einem Meter Abstand passieren kann. Heidl setzt in diesem Zusammenhang jedoch große Hoffnungen auf eine, wie er es ausdrückt, „mögliche Umgestaltung der Frankfurter Straße“.

Die Stadt hat dazu, wie berichtet, bereits Bürger und Händler befragt. Dabei wünschte sich so mancher Heusenstammer, dass auf der Hauptstraße mehr Rücksicht auf Radler genommen wird.

Radler machen auf gefährliche Situationen aufmerksam

Dass Radlern von einigen Autofahrern nicht genug Beachtung geschenkt werde, darauf machten 50 Schlossstädter am Wochenende aufmerksam. Um zu verdeutlichen, mit wie wenig Distanz Autos Radler überholen, fuhren sie mit querliegenden Schwimmnudeln auf ihren Zweirädern durch die Stadt. „Fast zwei Drittel der Autofahrer halten beim Überholen zu wenig Abstand“, erläutert Heidl. Das zeige eine Studie des Münchner ADFC. Dabei brauche es nach der Straßenverkehrsordnung innerorts einen Abstand von mindestens 1,50 Meter, außerorts sowie bei Geschwindigkeiten von 50 Kilometern pro Stunde seien zwei Meter erforderlich. Der Radverkehrsbeauftragte bedauert, dass die seit 2020 bestehende Regelung in der Bevölkerung noch nicht ausreichend verankert sei. Gleichzeitig dankt er der Stadt für das Anbringen entsprechender Hinweisschilder.

In seiner aktuellen Dokumentation räumt Heidl der Sanierung des Wegs zwischen Bieberbachbrücke und Feldkreuz am Niederröder Weg die zweithöchste Priorität ein. „Der Belag weist inzwischen sehr viele Fehlstellen und damit starke Unebenheiten auf“, verdeutlicht er. Der desolate Abschnitt habe eine Länge von circa 200 Metern und soll nach seinem Dafürhalten zeitnah erneuert werden. Schließlich sei es eine viel befahrene Radverbindung zwischen Sommerfeld und Martinsee.

Radverkehrsbeauftragter kritisiert Bahnübergang

Heidl hält es darüber hinaus für notwendig, an Kreuzungen wie etwa Isenburger/Berliner Straße den Grünpfeil für Radler anzubringen. Nutzer des umweltfreundlichen Verkehrsmittels hätten so die Möglichkeit, auch bei roter Ampel abzubiegen, wenn sie andere nicht behindern oder gefährden. Diese Regelung habe insbesondere für Berufspendler große Vorteile, wie Heidl deutlich macht.

Zu den acht aufgeführten Mängeln gehört der Bahnübergang Frankfurter Straße. Die Überquerung sei für Radler gefährlich, da dieser stark uneben sei. Gleiches gelte für den Bahnübergang Friedrich-Ebert-Straße. „Man muss den Lenker mit beiden Händen festhalten, sodass man in der abknickenden Vorfahrt kein Handzeichen geben kann“, schildert Heidl das Problem.

Heidl zeigt sich mit Ausbesserungen zufrieden

Zufrieden ist er indes mit den vielen Ausbesserungen der Beläge an Industrie- sowie Philipp-Reis-Straße. Er lobt, dass das Drängelgitter am Überweg zur Dietzenbacher Straße weiter auseinandergestellt wurde, sodass man auch mit Lastenrädern durchfahren kann. Ebenso verbucht Heidl die Absenkung mehrerer Bordsteine auf der Haben-Seite.

Dass seit seinem Bericht 2022 kein größeres Projekt von der Stadt umgesetzt wurde, führt Heidl auf die Kosten zurück, die damit einhergingen. Gleichzeitig verweist er auf den geplanten Verkehrsversuch an der Industriestraße und die anstehende Umgestaltung der Patershäuser zur Fahrradstraße. (Von Anna Scholze)