Rätselhafte Mühlenreste

Direkt am Ufer der Bieber liegen die gesicherten Reste der Mühle von Renigishausen. So manches Geheimnis konnte mit den Funden aus den Grabungen im Jahr 2009 geklärt werden. Andere Funde geben neue Rätsel auf.

Heusenstamm - Die Geschichte der Schlossstadt birgt noch immer viele Geheimnisse. Manche werden sich möglicherweise nie ganz klären lassen. Dazu zählt die tief ins Mittelalter reichende Geschichte der Mühle von Renigishausen am Rand der Bieber. Von Claudia Bechthold

Was man darüber weiß, hat Hans Scheuern jetzt interessierten Zuhörern im Haus der Stadtgeschichte näher gebracht. Das erste Fundstück, das Hans Scheuern vom Heimat- und Geschichtsverein dem Publikum zeigt, ist sehr viel älter als jene Mühle, deren Grundmauern vor acht Jahren am Weg zwischen Heusenstamm und Patershausen ausgegraben wurde. Kreisdenkmalpflegerin Gesine Weber war durch Aufnahmen mit einem Bodenradar auf die Reste aufmerksam geworden. Es ist ein kleiner Stein, kaum drei Zentimeter breit, unscheinbar, aber mit einer scharfen Kante versehen, den Scheuern zum Betrachten herumreicht. „Das dürfte so etwas gewesen sein, was wir heutzutage als Kneipchen bezeichnen würden“, sagt er, Ein Messerchen also aus einer Ära etwa 10.000 Jahre vor Christus – aus der Jungsteinzeit. Es ist ein sogenannter Kernstein, sichtbar von Menschenhand bearbeitet.

Doch das ist ein Zufallsfund, der nichts mit der Ölmühle zu tun hat, die Jahrtausende später an jener Stelle errichtet worden war. Etwa im Jahr 1220 muss es Renigishausen schon einige Zeit gegeben haben. Das legen Karten nahe, die im 16. Jahrhundert vom Gebiet südlich von Offenbach angelegt worden waren. Auch andere, längst verschwundene Ortsnamen sind darauf zu lesen, Bellingen etwa, aber auch Patershausen, von dem man sicher weiß, dass es 1252 bereits ein Gut und ein ehemaliges Kloster war, auf dessen Resten dann ein neues gegründet wurde.

Renigishausen muss ein Dorf gewesen sein, da seien sich auch die Archäologen einig, schildert Hans Scheuern die Bemühungen der Experten, ein wenig Licht ins Dunkel der Geschichte zu bringen. Warum es den Ort längst nicht mehr gibt? Vermutlich haben die Bewohner es aufgegeben, erläutert Scheuern. Die Gründe dafür können vielfältig sein. So könnte die Tatsache, dass sich im Nachbardorf Adlige – also die Ritter von Heusenstamm – angesiedelt haben, dabei eine Rolle gespielt haben. Oder auch der Bau einer Kirche. Ein Adelssitz versprach immer auch Schutz.

Für die Theorie eines Umzugs spricht auch die Tatsache, dass zwischen den Grundmauern der Mühle nur wenig Holz gefunden wurde. Dies lasse vermuten, dass die Menschen alles ausgeräumt und mitgenommen haben, was noch zu verwenden war. Dachziegel zum Beispiel, aber auch Bodenplatten und eben Gebälk.

Rätsel geben auch Scherben und Teile von Kacheln auf, die ebenfalls im Boden rund um die Mühle gefunden wurden. Einige der Scherben stammen nämlich aus der Zeit der Gotik und der Renaissance – aus dem 15. und 16. Jahrhundert also, einer Zeit, zu der es den Ort Renigishausen schon nicht mehr gegeben haben dürfte. Möglicherweise wurde die Mühle, in der vor allem Öl, aber auch Mehl hergestellt wurde, dennoch weiterbetrieben. Von wem, bleibt vermutlich ebenso ein Geheimnis wie die frühe Geschichte Heusenstamms oder Patershausens, die beide älter sein dürften als ihre erste Erwähnung.