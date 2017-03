Keine Million: Räuber müssen hinter Gitter

Heusenstamm - Kein Beutegeld, eine missratene Flucht und als Ergebnis mehrjährige Haftstrafen: Der Raubüberfall im Seligenstädter Grund im August vergangenen Jahres glich für drei Männer aus Frankfurt einer Niederlage auf ganzer Linie. Gestern wurden sie verurteilt. Von Silke Gelhausen-Schüßler

Nach drei Prozesstagen sprach die 12. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt das Urteil gegen jene drei Männer, die am 9. August 2016 den heute 77 Jahre alten Rentner Walter K. in seiner Wohnung Im Seligenstädter Grund überfallen und beraubt haben. Wegen akuter Fluchtgefahr ordnete das Gericht in diesem Zusammenhang die Fortdauer der Untersuchungshaft an. Alle Angeklagten müssen sich für einen besonders schweren Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verantworten. Timur S. (26) soll für drei Jahre und acht Monate hinter Gitter, Lorenzo T. (25) für dreieinhalb Jahre. Beide Verteidiger verkündeten direkt nach dem Richterspruch ihr Einverständnis. Damit sind diese beiden Urteile rechtskräftig – Staatsanwalt Christian Dilg schloss sich dem an. Anders sieht es bei Kamal A. (23) aus. Er erhält mit vier Jahren und zwei Monaten die höchste Arrestdauer. Dazu erklärte Rechtsanwalt Dr. Ulrich Endres sofort, dem Bundesgerichtshof Arbeit zu spendieren – heißt, in Revision zu gehen. Ihn stört, dass seinem Mandanten eine volle Tatbeteiligung zugeschrieben wird, die er selbst bestreitet.

Angehörige von A., die den Prozess auf den Zuschauerreihen mit verfolgt hatten, bestürmten Endres denn auch direkt nach dem Urteil mit der Behauptung, A. habe nur die höchste Strafe bekommen, weil er Marokkaner sei. Der Grund ist ein anderer: Im Gegensatz zu seinen Komplizen ist A. mehrfach und einschlägig vorbestraft und hat mutmaßlich nur ein Teilgeständnis abgelegt. Ohnehin sind die Strafen eher milde ausgefallen, da sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Vorsitzende Richter Dr. Christoph Trapp von einem minderschweren Fall ausgegangen sind. In der Urteilsbegründung heißt es: „Die Täter sind geständig, die Beute wurde sichergestellt, die Verletzungen des Opfers waren geringfügig und die Idee zu dem Raub kam nicht von den Frankfurtern selbst, sondern von einem unbekannt gebliebenen Tippgeber.“

Dieser große Unbekannte – genau genommen waren es sogar zwei Tippgeber – hatte wohl behauptet, bei dem Heusenstammer Geschäftsmann K. sei eine Million Euro Schwarzgeld im Revisionsschacht der Badewanne zu finden. Mit dieser verheißungsvollen Nachricht machte er den bis dato „justizrein“ gebliebenen T. nur wenige Tage vor der Tat heiß auf das schnelle Geld. Natürlich sollte dabei auch etwas für die Informanten heraus springen: jeweils 100.000 Euro für jeden. T. holte erst S., dann A. mit ins Boot. Auch da war man sich schnell einig: je 300.000 Euro für die beiden Älteren, 200.000 Euro für den Jüngsten. Der wurde rekrutiert, weil er mal bei DHL gearbeitet hatte und noch über die entsprechende Kleidung verfügte. Man brauchte ihn sozusagen als Türöffner. Denn von einfachem Diebstahl hatte der Tippgeber gleich abgeraten: Die Dachgeschosswohnung des Vermögenden sei zu gut gegen Einbrüche gesichert. Um an die Kohle heran zu kommen, müsse es schon ein Raubüberfall sein.

Gesagt, getan. Am Morgen des 9. August klingelt A. in seiner gelbrotschwarzen Jacke bei Walter K., hält ein großes Kuvert mit Schweizer Absender vor die Glastür. K. öffnet, sofort stürmen alle drei herein und halten ihm eine geladene Gaspistole an den Kopf. An dieser Stelle unterscheiden sich die Aussagen von Täter und Opfer gravierend: T. behauptet, die RG 89 sei dem Opfer noch nicht einmal gezeigt worden. Der überrumpelte und eher schmächtige Geschäftsmann wird mit Klebeband gefesselt und geknebelt, die beiden Wohnungen – von ihm und seiner getrennt lebenden Frau – durchsucht. Schmuck und Uhren wandern in die mitgebrachte Tasche. Nur das Geld lässt sich in den vielen Zimmern, zwei Bädern und Gäste-WCs nicht finden.

Der Überfall dauert nur kurz. K. hat Glück im Unglück: ein echter Paketbote hat im Treppenhaus Hilferufe gehört und einen Mieter benachrichtigt. Dieser ruft die Polizei. Das Trio flüchtet aufs Vordach und wird dort ohne Widerstand festgenommen. Richter Trapp resümiert: „Auf der Negativseite aller drei Angeklagten stehen auch die gravierenden psychischen Folgen für K. und seine Frau, ein Überfall in der Privatsphäre und die Verletzungen des Opfers, sowie die hohe Beuteerwartung.“ Staatsanwalt Dilg hatte für alle Verurteilte geringfügig höhere Haftzeiten von zwei bis acht Monaten zusätzlich gefordert.

