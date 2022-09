Schlossgarten-Bewässerung trotz Regen

Von: Joshua Bär

Im Dunkeln ist gut bewässern: Die Sprinkleranlagen gießen in den frühen Morgenstunden die Grünflächen im Schlossgarten. © p

Mit einem Appell hat der Magistrat die Bürgerinnen und Bürger vor wenigen Wochen dazu aufgefordert, Wasser zu sparen. Geht es nach Alice Staab, halten sich die für die Bewässerungen des Schlossgartens zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber selber nicht daran.

Heusenstamm – Denn anstatt die Grünflächen durch den zunehmenden Regen bewässern zu lassen, seien dort schon mehrfach die Rasensprenger angegangen, um das Gras mit dem kühlen Nass zu versorgen, berichtet Staab. „Und dabei wässern sie nicht nur die Wiese, sondern auch den Weg.“

Auf die „Wasserverschwendung“, wie Staab den Vorgang bezeichnet, wurde die 73-Jährige durch ihren Lebensgefährten aufmerksam. Als Zeitungszusteller sei er morgens schon zwischen 3 und 5 Uhr unterwegs. Auf seiner Runde komme er auch am Schlossgarten vorbei. „Er hat mir berichtet, dass um diese Zeit immer wieder die Rasensprenger an sind. Auch am vergangenen Freitag und Samstag seien die Rasenflächen wieder auf diese Weise bewässert worden.

Staab und ihr Lebensgefährten sind verwundert, schließlich hatte der Magistrat erst im August dazu aufgerufen, die Bewässerung von Pflanzen auf das Nötigste zu beschränken. Was Staab nicht versteht, ist, dass die Rasenflächen im Schlossgarten beinahe täglich gewässert würden, „und dass, obwohl es inzwischen wieder regnet“.

Laut der 73-Jährigen seien die Rasensprenger sogar bei Dauerregen angegangen. „Das macht für mich einfach keinen Sinn“, bekräftigt die Seniorin. Zumal die Menge an verbrauchtem Wasser nicht gering sei. „Das sind Fontänen, die aus den Rasensprengern raus schießen. Da werden bestimmt tausende Liter verbraucht“, ist sich Staab sicher.

Warum die Verwaltung trotz regnerischen Wetters weiterhin wässert, ist für Staab nicht nachvollziehbar. „Ich frage mich schon, was die Stadt da macht.“ Sie fordert von der Verwaltung, die Sprenger abzuschalten, „Zumindest, wenn es regnet“. Immerhin seien es die Bevölkerung, die für die Kosten der Bewässerung aufkommen müssten. „Ich finde es nicht gut, dass man mit Steuergeld so umgeht.“

Steffen Ball, Bürgermeister und Dezernent für Bauen, kann sich die Bewässerung vom Wochenende nicht erklären. „Die Anlage ist schon seit einiger Zeit ausgeschaltet“, beteuert der Rathauschef. Das gesamte Computersystem, welches die Bewässerung steuert, sei nicht mehr in Betrieb. Lediglich einmal habe ein Mitarbeiter die Anlage in der vergangenen Woche wieder hochgefahren. Dies sei aber unbeabsichtigt nicht zu besagtem Zeitpunkt geschehen, sagt Ball.

Die Rasensprenger in diesem Jahr nochmals zu nutzen, sei nicht geplant. „Das System ist jetzt aus und es bleibt aus.“ Ball versichert jedoch, der ungewollten Bewässerung auf den Grund zu gehen. (Joshua Bär)