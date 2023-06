Frankfurter Straße: Raser, Falschparker und Müllsünder

An der vierten Station (Ecke Patershäuser Straße) standen die Themen Verkehrssicherheit und Müll ganz oben. Viele beklagten das rücksichtlose Verhalten von Parkplatzsündern und die Vermüllung. © Wittekopf

Verantwortliche und Bürger tauschen sich über Entwicklung der Frankfurter Straße in Heusenstamm aus.

Heusenstamm – Wer derzeit die Frankfurter Straße entlang schlendert, entdeckt sicher die großen weißen Symbole auf den Gehwegen und Parkplätzen. Mal sieht man ein stilisiertes Thermometer oder einen Baum, mal eine Bank. Diese Symbole stehen für die Wünsche der Heusenstammer Bürger, denn Verantwortliche aus Verwaltung und Politik haben sich mit Anwohnern vor Ort über Wünsche und Vorstellungen zur Neugestaltung der wichtigen Durchgangsstraße ausgetauscht.

Auf der Frankfurter Straße prallen unterschiedliche Interessen aufeinander: Der Einzelhandel befürchtet Umsatzeinbußen durch eine Verschärfung der Parkplatzsituation, Interessensverbände wollen dem Radverkehr mehr Raum geben. Andere wünschen sich Spielgeräte für Kinder, und auch Verbesserungen für ältere Bürger werden eingefordert. Hinzu kommen Beschwerden von Anwohnern, die sich beklagen, dass parkende Autos die Zufahrten zu den Grundstücken oft versperren.

Die knapp zweistündige Begehung, die unter dem Titel „Zukünftige Entwicklung der Frankfurter Straße“ stattfand, stieß auf reges Interesse. Veranstaltet wurde sie von „ProjektStadt“, einer Marke der Nassauischen Heimstätte. Gefördert wird das Projekt mit Landesmitteln, die aus dem Programm „Zukunft Innenstadt“ der Stadt Heusenstamm zur Verfügung stehen. Bürgermeister Steffen Ball begrüßte die etwa 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und versorgte sie mit Hintergrundinformationen. Danach übernahm Piera Welker (ProjektStadt) das Wort.

Bereits am ersten Haltepunkt gegenüber der Feuerwehr, direkt an der Friedhofsmauer, kam es zu einer angeregten Diskussion, und Welker konnte die ersten Vorschläge einsammeln. „Wir bräuchten hier mehr Bänke für die älteren Bürger“, meinte eine Teilnehmerin. Welker notierte den Wunsch und ihre Mitarbeiterinnen sprühten eine Bank auf den Fußweg. Auch Spielgeräte für Kinder wurden angeregt. Ball, der sich an der Diskussion beteiligte, brachte die Idee einer Pop-up-Station ein. So wäre ein zeitweise besetzter „Kiosk“ mit Sitzplatzmöglichkeiten durchaus vorstellbar.

Die zweite Station war auf dem Parkplatz direkt am Café Schäfer. Wegen der starken Versiegelung strahlt der Platz eine große Hitze aus. Dort kam die Idee der Begrünung auf. Auch eine Umwandlung in ein Café wurde diskutiert. Ball sagte, dass man bereits mit der Energieversorgung Offenbach im Gespräch sei. Doch der Rathauschef mahnte, dass das Wegnehmen von Parkplätzen sehr sorgfältig betrachtet werden sollte und er verwies darauf, dass im Weiskircher Weg demnächst zwei Ärzte ihre Praxen aufmachen würden. Eine Begrünung und Entsiegelung wünschten sich die Teilnehmer ebenfalls an der dritten Station, direkt vor dem Café Bauder. Dort kam der Wunsch nach einem installierten Blitzer auf. „Ein fester Blitzer bringt nur wenig“, sagte Ball. „Die Menschen bremsen kurz davor ab.“ Und er fügte hinzu: „Heusenstamm wird deshalb einen mobilen Blitzer erhalten.“

An der vierten Station, Ecke Patershäuser Straße, kamen die Themen Verkehrssicherheit und Müll auf. „Wir stellen immer wieder fest, dass Menschen mit ihren E-Scootern auf den Gehwegen fahren und wenig Rücksicht auf Fußgänger nehmen“, sagte ein Teilnehmer. Auch das Parkverhalten einiger Autofahrer wurde kritisiert. „Die parken teilweise in den Fahrradweg hinein.“ Und gerade als die Gruppe das Thema behandelte, parkte ein Autofahrer – mit eingeschalteter Warnblicklichtanlage – seinen Mittelklasse-SUV teilweise auf dem Fahrradstreifen und gefährdete so den laufenden Verkehr. „Wer nicht ordentlich parkt, wird von mir nicht bedient“, sagte Brigitte Höhrmann. Die Inhaberin eines Schreibwarenhandels setzt sich für die Sicherheit ihrer Kunden ein. Anwohnerin Marion Wirth sind die Autofahrer, die ihre Einfahrt zuparken, ein Dorn im Auge. „Manche halten sich nicht an die Vorgaben und parken ihre Autos so, dass sie die Zufahrt zu meinem Grundstück behindern“, beklagte sie. „Es ist ein mühsamer Kampf“, berichtete sie. „Wenn ich die Autofahrer persönlich anspreche, werde ich nicht ernst genommen.“ Auch von der Stadt, bei der sie sich schon mehrmals beschwert habe, erhalte sie keine Unterstützung.

„Wir brauchen dringend mehr Mülleimer“, sagte eine Teilnehmerin zum Thema Vermüllung. „Denn die vorhandenen sind schnell voll und die Menschen schmeißen ihren Unrat einfach auf den Boden.“