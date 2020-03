Rathaus geschlossen, Kitas noch nicht

Heusenstamm – Das Rathaus und einige städtische Einrichtungen sind ab sofort für den Besucherverkehr geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung gestern am späten Nachmittag mit.

Zugang erhalten danach nur noch Personen, die zuvor unter z 06104 607-0 einen Termin vereinbart haben. Diese Regelung gilt vorerst bis einschließlich Freitag, 10. April.

Ebenfalls geschlossen bleiben ab sofort einige städtische Einrichtungen wie das Jugendzentrum, die Stadtbücherei und der Saal für Vereine. Kindertagesstätten und Schulkindbetreuungen aber bleiben zunächst in Betrieb.

„Auf Empfehlung des Gefahrenabwehrzentrums des Kreises Offenbach und in Absprache der Bürgermeister werden ab sofort das Heusenstammer Rathaus und die meisten städtischen Einrichtungen für den allgemeinen Besucherverkehr bis vorerst einschließlich Freitag, 10. April, geschlossen“, heißt es in der Mitteilung: „Damit sollen nicht nur Besucher, sondern auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt und der Betrieb so gut wie möglich aufrecht erhalten werden.“ clb

" Ein ausführlicher Bericht folgt.