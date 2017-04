Gymnastik für die Pferde

Begleitet von Reiterinnen, durften vor allem Kinder am Ostermontag einen Ausritt in die Umgebung genießen.

Heusenstamm - Regelmäßig gibt der Reit- und Fahrverein Heusenstamm vor allem Kindern die Möglichkeit zu einem kleinen Ausflug auf dem Rücken eines Pferdes. Aber auch Reitunterricht zählt zu den Aufgaben, denen sich der Verein stellt. Allerdings müssen die Reiterinnen derzeit noch immer um die Stallungen am verlängerten Nieder-Röder Weg bangen.

Pünktlich zu Beginn des traditionellen Oster-Reitens am Montag hat der Wettergott ein Einsehen und stellt den Regen ein. Sogar ein paar Sonnenstrahlen sind den Aktiven im Reit- und Fahrverein Heusenstamm vergönnt. Kleine und große Kinder können also ihre Runden im Wald und an den Feldern oder auf dem Reitplatz drehen. Sogar die eine oder andere Mama kommt diesmal zu einer Runde „hoch zu Ross“ und kann anschließend bei Kaffee und Kuchen mit fachsimpeln. Der Kuchen wurde von den Vereinsmitgliedern selbst gebacken.

Dreimal im Jahr stellen die Vereinsmitglieder ihre Pferde für diese kleinen Ausritte zur Verfügung, um Kindern und auch Erwachsenen ihre Passion näher zu bringen. Gerade Menschen, die sonst nicht viel mit Pferden oder Eseln zu tun haben, soll ein Einblick in das Leben und Arbeiten mit diesen Tieren möglich gemacht und eventuelle Ängste abgebaut werden. Viele ältere Pferde leben mittlerweile in den Ställen zwischen Martinsee und Nieder-Röder Weg. Sie sind mit ihrer Ruhe und Lebenserfahrung ideale Lehrer für junge oder unerfahrene Reiter. Im Gegenzug fühlen sich die betagten Pferde nicht überflüssig und werden durch regelmäßige Bewegung fit gehalten. „Wer rastet, der rostet“, heißt es, und das trifft auch auf Pferde zu.

Der hohe Altersdurchschnitt der Pferde im „Heusenstammer Stall“ bestätigt diese Theorie. Zwerg-Esel Honey mit 35 Jahren und Kleinpferd Maxum mit etwa 40 Jahren gehören zu den Senioren im Stall und drehen noch täglich ihre Runden. Regelmäßig schauen Tierarzt und „Pferde-Zahnarzt“ nach den Vierbeinern und attestieren beste Gesundheit. Da für jene „Senioren“ täglich ein Futter-Brei angesetzt wird, sind fehlende Zähne kein Problem. Eine wesentliche Rolle spielt für den Verein die artgerechte Haltung. Im Sommer ist es schattig und im Winter geschützt durch den nahen Wald: Tagsüber bewegen sich alle Pferde meist im Herdenverband auf großflächigen Koppeln.

Vereinspferd Cäsar, mit zehn Jahren der jüngste im Stall, ist von Montag bis Samstag in Reitstunden aktiv und hat sich als Vereinspferd in den vergangenen zwei Jahren bestens bewährt. Unter Aufsicht können Reitschüler von acht bis 80 Jahren mit ihm die Grundlagen des Dressurreitens erlernen, jedoch weit ab vom Leistungssport. Das Dressurreiten dient als Gymnastik für die Tiere und ihrer Gesunderhaltung. Zur Abwechslung stehen entspannte Runden durch Heusenstammer Wald und Wiesen auf dem Programm.

Im Vordergrund steht im Verein auch die Pflege und Versorgung der Tiere. Engagierte Kinder und Jugendliche, die bereits über etwas Erfahrung verfügen, versorgen die Eselchen, übernehmen Pflegestellen oder sogenannte Reitbeteiligungen für die Pferde.

Dennoch gibt es weiterhin eine Unsicherheit für die Vorsitzende Birgit Brüggemann und ihr Team. Die Anlage am Waldrand sollte, so wollte es der Kreis Offenbach, abgerissen werden. Besitzer Markus Wöhl hat gegen diese Verfügung beziehungsweise gegen die Ablehnung seines Bauantrags zur Behebung der vom Kreis für die Anlage angeführten Mängel geklagt. In erster Instanz hat der Landwirt beim Verwaltungsgericht Darmstadt gewonnen. Daher müsste die Baugenehmigung erteilt werden.

Allerdings hat die Kreisverwaltung beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel die Zulassung einer Berufung in dieser Sache beantragt. Damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Eine Entscheidung über die Berufung ist nach den Angaben des Rechtsanwalts von Markus Wöhl, Professor Lutz Eiding aus Hanau, bislang noch nicht ergangen. Der Jurist hofft, bald mehr zu erfahren. Würde die Berufung zugelassen, müsste erneut verhandelt werden. Infos zu Veranstaltungen und über den Verein unter reitverein-heusenstamm.de. Der „Sommerritt“ ist für den Fronleichnamstag, 15. Juni, geplant. (pjh/clb)