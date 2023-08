Die ENO rührt sich nicht: Photovoltaik-Ärger in Heusenstamm und Dietzenbach

Von: Lisa Schmedemann

Die Technik ist schon da, genutzt werden kann sie aber noch nicht. Michael Rühle ist sauer auf die ENO. © LIZ

Mehr als ein halbes Jahr wartet der Heusenstammer Michael Rühle darauf, dass seine Photovoltaik-Anlage ans Netz angeschlossen wird.

Heusenstamm/Dietzenbach – Fragt man Michael Rühle nach seiner Meinung zu Photovoltaik-Anlagen auf dem eigenen Hausdach, rät der Heusenstammer klar davon ab – obwohl er selbst seit Oktober eine solche Anlage auf dem Dach hat. Zwar ist die funktionstüchtig, doch kann er sie nicht benutzen. Denn: Die Energienetze Offenbach GmbH (ENO) schließen die Anlage nicht an.

Seine Frustration kann der Hausbesitzer nicht mehr verbergen. „Als wir den Vertrag unterschrieben hatten, wurde uns zugesichert, dass alles noch im selben Jahr fertig werden würde“, berichtet Rühle. Das war im August 2022. Ein Jahr später er sitzt metaphorisch immer noch im Dunkeln. „Wir sind jetzt in die Grundversorgung gefallen, was uns einen Haufen Geld kostet, den wir so nicht kalkuliert hatten“, ergänzt er. Ähnlich geht es der Firma Georg Martin GmbH aus Dietzenbach: Seit einem halben Jahr bedecken rund 3500 Quadratmeter Solarpaneele das Dach der Fertigungshalle. Der Betrieb, der Metallteile für den Maschinenbau herstellt, erhofft sich dadurch, den eigenen Strombedarf, den Laser und Pressen in der Fertigungshalle verursachen, teilweise zu decken. Doch auch von Geschäftsführer Martin Georg heißt es: „Seit April herrscht Stillstand und Funkstille.“ Weder auf Anrufe noch auf Mails reagiere die ENO. Beide Parteien beschreiben das als „Gefühl der Machtlosigkeit“.

Dabei fing alles so gut an: Aus Überzeugung für den Umweltschutz hat sich Michael Rühle für eine eigene Photovoltaik-Anlage entschieden. „Wenn man durch die Straßen läuft, sieht man die Paneele ja immer häufiger auf den Häusern“, findet er. So hat er sich bei dem Anbieter „Energie 360“ für ein „Komplettpaket“ entschieden, das sich in der Theorie gut anhört: Die Firma baut die Anlage aufs Dach, beauftragt eine Elektrofirma für den technischen Anschluss und stellt einen Einspeisungsantrag beim Netzbetreiber – Letzterer ist in diesem Fall die ENO. Was sich „rundum sorglos“ liest, entwickelt sich für Rühle zu einer Odyssee zwischen den Zuständigkeiten und Verantwortlichen.

Jetzt – ein Jahr später – hat die ENO Michael Rühle geantwortet: „Vergangene Woche wurde die Anlage für den Betrieb freigegeben“, teilt der stellvertretende Pressesprecher Martin Ochs auf Anfrage mit. Nun stehe nur noch ein Zählerwechsel und damit ein weiterer Termin aus. Was den Fall der Dietzenbacher Firma betrifft, „können wir uns nur entschuldigen“. Der Antrag sei schlicht untergegangen. Ochs versteht den Frust und gesteht den Fehler ein.

Dass die Kunden auf Mails und Anrufe keine Antwort bekommen haben, begründet Ochs mit dem hohen Aufkommen an Aufträgen. „Wir gehen aber von Einzelfällen aus“, fügt er hinzu. Eine so lange Bearbeitungszeit sei trotz allem nicht die Norm. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Anzahl der Anfragen um 600 Prozent angestiegen, während das bundesweite Plus bei 240 Prozent liegt, informiert Ochs weiter. 2022 hat die ENO insgesamt 735 Photovoltaik-Anlagen genehmigt, in diesem Jahr sind es schon jetzt rund 950.

Bereits vor rund einem Jahr wandten sich Leser mit der gleichen Problematik an unsere Zeitung. Laut ENO-Sprecher soll das lange Warten nun vorbei sein: „Wir haben interne Prozesse durch Digitalisierung optimiert.“ Neuanträge sollen nun innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden – vorausgesetzt, alle Unterlagen sind vollständig und leserlich ausgefüllt. (Lisa Schmedemann)

