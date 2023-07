Schalter in Heusenstammer Postbank-Filiale seit Tagen geschlossen

Von: Joshua Bär

Teilen

Ihre Öffnungszeiten hat die Postbank-Filiale auf der Frankfurter Straße in der vergangenen Woche angepasst. In dieser Woche bleibt sie ganz geschlossen. © p

Die Schalter der Postbank-Filiale in Heusenstamm sind seit rund einer Woche geschlossen und auch in den kommenden Tagen wird es für die Kunden dort keinen Service geben.

Heusenstamm – Großer Frust bei den Kunden der Postbank-Filiale auf der Frankfurter Straße: Die standen in der vergangenen Woche von Dienstag bis Samstag vor verschlossenen Türen. Und auch in dieser Woche bleiben die Schalter verwaist. Im September gibt die Postbank den Standort dann ganz auf.

Nadja Hondl staunt nicht schlecht, als sie am vergangenen Mittwochnachmittag einen Brief bei der Post frankieren lassen will. Statt wie üblich die Briefmarke am Schalter zu erhalten, ist die Tür zum Hauptraum zu, lediglich das Foyer ist offen. Ein Zettel an der Tür informiert über den Grund: Die Filiale hat ihre Öffnungszeiten angepasst. Doch statt eines Notbetriebes ist sie ganz geschlossen. „Drinnen war alles dicht“, berichtet Hondl. Die Kundin ist mit ihrer Verwirrung nicht allein. „Ich war vielleicht drei Minuten in der Filiale und in der Zeit kamen bestimmt zehn weitere Kunden herein, die genauso überrascht waren wie ich.“

Herbert Niederlechner ist einer von ihnen. Die Bank habe im Vorfeld nicht über die Schließung informiert, beklagt er. Was den Heusenstammer ebenfalls verärgert: Der im Foyer stehende Automat zahle kein Geld mehr aus. Eine Alternative in der Stadt gebe es nicht, er müsse nach Obertshausen oder Dietzenbach fahren, schimpft Niederlechner.

Die Postbank hatte erst am vergangenen Montag auf Nachfrage der Redaktion mitgeteilt, dass die Filiale auf der Frankfurter Straße zunächst nur am Dienstag geschlossen werde, an den verbleibenden Werktagen sei sie vormittags und nachmittags besetzt. „Durch eine kurzfristige Krankmeldung konnten wir die Filiale dann nicht mehr wie geplant für den Rest der Woche öffnen“, erläutert Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier. Aufgrund mehrerer langfristiger Krankheitsfälle müssten die Schalter auch in dieser Woche geschlossen bleiben, da aufgrund des fehlenden Personals das vorgeschriebenen „Vier-Augen-Prinzip“ für die Geld- und Paketdienste nicht aufrecht erhalten werden könne. Personal aus nahe gelegenen Filialen zur Überbrückung in Heusenstamm einzusetzen, sei ebenfalls nicht möglich, da es auch dort zu vermehrten Ausfällen gekommen sei, teilt Rittmaier mit. In der kommenden Woche sollen einige Mitarbeiter ihren Dienst wieder aufnehmen, sodass die Filiale „möglichst bald zu den regulären Öffnungszeiten zurückkehren“ könne.

Pakete, die vor der Schließung abgegeben wurden, seien bereits abgeholt worden, „es befinden sich keine Sendungen mehr in der Filiale“, sagt der Sprecher. Pakete, die während der Schließung nicht zugestellt werden können, würden in eine der Partnerfilialen abgelegt. Infos dazu stünden auf der Benachrichtigungskarte.

Die Service-Terminals sowie der Geldautomat seien weiterhin zugänglich, letzterer wurde in der vergangenen Woche technisch überarbeitet, daher sei eine Auszahlung vorübergehend nicht möglich gewesen. „Wir entschuldigen uns bei unseren Kundinnen und Kunden für alle Unannehmlichkeiten, die sie dadurch in Kauf nehmen müssen.“

Rittmaier bestätigte auf Anfrage auch die dauerhafte Schließung der Filiale im Herbst dieses Jahres. Am 27. September wird sie letztmalig geöffnet sein. Grund sei ein geändertes Kundenverhalten. Diese nutzten vermehrt Angebote im Internet, sowohl bei Bankgeschäften wie bei Beraterterminen – und zwar altersunabhängig. „Diese Veränderungen führen dazu, dass Kundinnen und Kunden die stationären Angebote in den Filialen weniger stark nachfragen.“ Daher habe sich die Postbank entschieden, die Filiale auf der Frankfurter Straße zu schließen. Die Beschäftigten würden nicht entlassen.

Briefe und Pakete könnten wie bisher bei den örtlichen Kooperationspartnern abgegeben werden, zudem öffne am 26. September eine neue Filiale der Deutschen Post in der Frankfurter Straße 11. Dort soll es möglich sein, Geld persönlich an einem Schalter abzuheben. Persönliche Beratungen werden jedoch nicht angeboten.