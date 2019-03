Schicksale, Segen und Sauerkrautsalat

Heusenstamm – Es ist offenkundig schwierig, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Da die Fastnachtsfete am 1. März Vorrang hatte, hat die Pfarrei eine Woche später zum „Weltgebetstag der Frauen“ (WGT) eingeladen. VON LISA SCHMEDEMANN

Dass an diesem Tag ebenfalls der Welttag der Frauen gefeiert wird, unterstreicht den Charakter dieses außergewöhnlichen Gottesdienstes zusätzlich und treffend.

Am Weltgebetstag, der ein 24-stündiges Gebet rund um den Erdball verspricht, kommen jedes Jahr Frauen aus einem andren Land zu Wort. Sie berichten von ihren Lebenserfahrungen und -ereignissen, geben Einblicke in ihren Alltag in ihrem Heimatland. Dieses Jahr haben Frauen aus Slowenien die Liturgie für den Gottesdienst zusammengestellt. Für Heusenstamm haben sich zwölf Frauen der verschiedenen Gemeinden zusammengetan, um den Weltgebetstag auch in die Schlossstadt zu holen. An der Reihe ist diesmal Annemarie Klockner, zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche Maria Himmelskron einzuladen. In den Nationalfarben Sloweniens – Rot, Blau, Weiß – hat sich das Organisationsteam gekleidet und gibt zunächst einen geschichtlichen und kulturellen Überblick über das Alpenland an der Adria. Während sich früher Frauen mit feinen Klöppelarbeiten beschäftigten, bauten die Männer Quecksilber ab. Doch auch Weinberge sowie atemberaubende Flüsse und Seen hat das Land zu bieten, das kaum größer ist als Hessen.

Das Deutsche Komitee des WGT stellt das Material zum Gottesdienst bereit, so etwa das Liedheft mit dem bunten Cover, welches eine slowenische Künstlerin zum diesjährigen Thema „Kommt, alles ist bereit – es ist noch Platz da“ gestaltet hat. Die Lieder singt der Chor „Canto Chorale + Combo“ unter der Leitung von Andrea Kniedel. „Der Weltgebetstag ist eine tolle Aktion, die wir gerne unterstützen“, sagt die Dirigentin. Mitorganisatorin Petra Plomer erläutert: „Wir bauen die Vorschläge des Komitees gerne aus und wollen ein lockeres Programm bieten.“ Die Gestaltung sei frei.

Nach dem Gottesdienst laden die Damen auf eine kulinarische Reise durch Slowenien ein. Von Gulaschsuppe über Sauerkrautsalat bis hin zum traditionellen Nusskuchen „Potica“ hält das Buffet im Pfarrheim so manches bereit. „Wir haben uns in die Küche gestellt und die Rezepte nachgekocht“, berichtet Klockner. In lockerer Atmosphäre sitzen die Gäste beisammen und lassen sich das fremde Land schmecken. Im kommenden Jahr lädt St. Cäcilia zu Köstlichkeiten aus Simbabwe ein.