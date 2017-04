Schleichweg ist ein Ärgernis

Heusenstamm - Seit seinem Amtsantritt vor mehr als einem Jahr bietet Bürgermeister Halil Öztas den Bewohnern regelmäßig offene und nicht öffentliche Gespräche an. Von Claudia Bechthold

Während die persönlichen Vier-Augen-Gespräche häufig genutzt werden, ist der Zuspruch bei den Versammlungen nicht besonders groß. Seine Enttäuschung verbarg Bürgermeister Halil Öztas nicht. Gerade mal acht Heusenstammer waren zum sogenannten Bürgergespräch im Schlossrathaus erschienen. Während die Termine, die regelmäßig für persönliche Treffen vergeben werden, meist binnen weniger Minuten ausgebucht seien, werde diese Form der Versammlung, bei der stets alle Fachdienste vertreten seien, nur spärlich genutzt, resümierte Öztas. Er werde sich über diese Angebote Gedanken machen, kündigte er an.

Die Themen, die jene acht Besucher mitgebracht hatten, reichten indes für eineinhalb Stunden mit mehreren Frage-Antwort-Runden. Da ging es zum Beispiel um wuchernde Hecken, die in den öffentlichen Straßenraum ragten, von den Eigentümern aber nicht beschnitten würden. Ein Anwohner der Hans-Hemberger-Straße beklagte, dass auch das Ordnungsamt dort nichts unternehme. Man fordere jene Eigentümer stets dazu auf, ihre Pflanzen zurückzuschneiden, versicherte der Bürgermeister. Geschehe aber nichts, müsse ein Verfahren eingeleitet werden, das zeitlich aufwendig sei. Zudem sei Heckenschnitt zum Schutz der Tiere während der wärmeren Monate verboten.

Parkplatzkampf im Großstadtdschungel Zur Fotostrecke

Weil das Linksabbiegen von der Hohebergstraße in Höhe des Bahnübergangs in die Frankfurter Straße verboten sei, nutzten viele Autofahrer die Schönborn- und die Erzbergerstraße als Schleichweg, kritisierte ein betroffener Anwohner. Die Folge sei eine hohe Belastung in diesen Straßen. Zudem sei vor allem die Erzberger oft beidseitig zugeparkt, der Gehweg entsprechend unpassierbar und die Fahrbahn zu eng für mehr als ein Auto. Eine schraffierte Fläche schlägt er zur Abhilfe vor, um wenigstens beim Rechtsabbiegen aus der Schönborn- besser in die Erzbergerstraße blicken zu können, denn auch in die Kreuzung hinein werde geparkt.

„Wir werden uns das ansehen“, versprach Öztas. Und das Ordnungsamt werde diese Straßen verstärkt prüfen. Den Vorschlag des Mannes, das Linksabbiegen an der Bahnschranke künftig zu erlauben, lehnte Erster Stadtrat Uwe Michael Hajdu allerdings ab. Auch das Argument des Anwohners, das mit dem Abbiegen gehe hundert Mal am Tag gut, sei keine akzeptable Begründung dafür. Weitere Anliegen der Bürger betrafen vor allem die Kinderbetreuung. Wie berichtet, fehlen Plätze. Öztas kündigte einmal mehr an, die Stadt sei sehr bemüht, sowohl bei den Horten für Schulkinder als auch bei den U-3-Betreuungen Lösungen zu finden, um die Engpässe zu überwinden.

Rubriklistenbild: © dpa