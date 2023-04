Seit 10 Jahren können sich Heusenstammer in der Telefonzelle am Schloss mit Büchern versorgen

Teilen

Herrinnen des Bücherschranks: Ivonne Wanko (links) und Stadtbücherei-Leiterin Katja Richter. © stadt

Vor zehn Jahren eröffnete in Heusenstamm eine besondere Bücherausgabe. In der Telefonzelle am Schloss liegen seitdem immer kostenlos literarische Werke zum Mitnehmen bereit.

Heusenstamm – Sie gehört zu den Blickfängen am Schloss Schönborn. Die rote Telefonzelle auf dem Platz der Verschwisterung. 1985 erhielt Heusenstamm die Telefonzelle als Geschenk seiner britischen Partnerstadt Tonbridge & Malling. Ein funktionierendes Telefon gibt es darin aber schon lange nicht mehr. Vor zehn Jahren gestaltete die Stadt die Zelle zum Bücherschrank um. Die Idee zu dem Projekt kam seinerzeit aus der Grünen-Fraktion. Und der wird seitdem rege genutzt.

Am 15. Mai 2013 weihte die Grünen-Stadtverordnete Ursula Chmelik den öffentlichen Bücherschrank ein. Das Prinzip ist seitdem gleichgeblieben: Jeder, der möchte, darf sich kostenlos und ohne Anmeldung ein Buch mitnehmen – dafür muss die entstandene Lücke allerdings mit einem mitgebrachten Buch aufgefüllt werden. Es ist aber auch möglich, nur Bücher zu spenden. Damals wie heute bittet die Stadt darum, maximal drei Exemplare in die eigens für den Bücherschrank angefertigten Regale zu stellen. Die mitgenommen Bücher dürfen behalten oder auch wieder zurückgebracht werden.

Genutzt wird die Telefonzelle seit der Einweihung rege, wie Katja Richter, Leiterin der Stadtbücherei, berichtet. „Vor allem Kinderbücher und Krimis sind beliebt“, sagt sie. Aber auch Kochbücher würden gerne mitgenommen. Zeitungen oder Zeitschriften sucht man in dem Bücherschrank allerdings vergebens. „Die zerfleddern“, sagt Richter. Und kaputte Exemplare nehme niemand mit.

Die Stadtbücherei-Leiterin kümmert sich zusammen mit Ivonne Wanko, ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Pfarrbücherei Maria Himmelskron, darum, dass der Schrank immer ausreichend befüllt ist. Die beiden Frauen untersuchen dazu die Bestände und schauen nach, ob die Telefonzelle beschädigt wurde. „Bisher hat es zum Glück noch keinen Vandalismus gegeben“, berichtet Richter. Dafür würde die Kabine immer öfter als Ablageort für Altpapier benutzt. Der Bücherschrank sei aber kein Ort, an dem man seine alten Bücher loswerden könne, weist die Stadt auf die maximale Spendenanzahl hin. Wer mehr Bücher abgeben wolle, den bittet die Stadt, sie in der Stadtbücherei, Schlossstraße 10, abzugeben oder deren Mitarbeiter unter z 06104 643615 oder per Mail an stadtbuecherei@heusenstamm.de zu kontaktieren. Dort würden die Bücher gesichtet und gegebenenfalls in den Bestand für die Bücherflohmärkte übernommen.

Richter und Wanko haben bereits einen weiteren Bücherschrank aufgestellt. Er steht auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Rembrücken (Hainhäuser Straße 5). Ein Weiterer sei in der „Alten Linde“ geplant. jb

Weitere Informationen: www.heusenstamm.de