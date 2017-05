Heftige Debatte im Parlament zu Plänen des Bürgermeisters

Heusenstamm - Für viele überraschend hat Bürgermeister Halil Öztas am Mittwochabend „Ideen“ zu einer Umgestaltung des Sitzungssaals der Stadtverordnetenversammlung präsentieren lassen. Von Claudia Bechthold

Heller, höher, flexibler könnte der Sitzungssaal im neueren Anbau des Schönborn’schen Schlosses aussehen. Das demonstrierte Architekt Eduard Kolbrink aus Aschaffenburg den Mitgliedern des Heusenstammer Stadtparlaments. Die dunkelbraune eingezogene Decke des Sitzungssaals ist verschwunden auf den Skizzen, die Kolbrink den Stadtverordneten via Beamer an die Wand warf. Der Raum wird höher, reicht bis ins Dach. Strahlend weiß sind die Wände, als Boden schlägt der Architekt einen schlichten Estrich vor.

Auch für das Mobiliar machte er Vorschläge. Weiße, leicht wirkende Tische werden durch moderne farbige Stühle ergänzt. Damit werde alles flexibler, schwärmte Kolbrink. Aus dem angrenzenden kleinen Sitzungssaal, der schon jetzt bei Bedarf abgetrennt werden kann, möchte er ein „Polit-Café“ machen mit einem „einladenden Tresen“. Alles wirke transparent und leicht, beschrieb der Aschaffenburger seine Vorschläge.

Einer der Gründe für die von Bürgermeister Halil Öztas (SPD) angestoßenen Entwürfe sei die Modernisierung der Technik, erläuterte Eduard Kolbrink. Die Digitalisierung könne so auch ins Rathaus einziehen. „Die Zukunft ist kabellos“, betonte er. Es könnten zum Beispiel drei moderne Beamer eingebaut werden, etwa um mehrere Pläne gleichzeitig an die Wand zu werfen, die zudem selbst als Leinwand dienen könne. Zur Nutzung von Tablet-Computern für die Stadtverordneten könne man zudem Lademöglichkeiten eröffnen. Die Kosten für diesen Umbau bezifferte er in einer Schätzung auf knapp 730.000 Euro.

Weitere 800.000 Euro müssten investiert werden, um einen Anbau zur Vergrößerung des Querbaus zu errichten. Damit könne ein weiterer kleinerer Sitzungssaal geschaffen werden, der Zuschauerraum vergrößert, vor allem aber ein Aufzug eingebaut werden, um die Barrierefreiheit des Rathauses zu verbessern. Bislang müssen Rollstuhlfahrer große Umwege in Kauf nehmen, um in den Saal der Stadtverordnetenversammlung zu gelangen.

Hoch her ging es zeitweise in der sich anschließenden Diskussion über diese Vorschläge. Dabei machte vor allem die CDU-Fraktion ihrem Unmut darüber Luft, dass kein politisches Gremium vorab vom Auftrag an den Architekten gewusst habe. Die Frage, wann er den Magistrat darüber informiert habe, ließ Öztas unbeantwortet.

Stadtverordnetenvorsteher Gerd Hibbeler versuchte die Wogen zu glätten, indem er darauf hinwies, es handele sich um eine erste Idee zu einem möglichen Umbau. Man solle darüber zunächst im Ältestenrat weiter beraten. Dem Ältestenrat als eine Art Schlichtungsgremium der Stadtverordnetenversammlung gehören alle Fraktionsvorsitzenden sowie der Vorsteher an.

Öztas verteidigte seine Initiative auch mit der Klage des Personalrats, dass dieser über keinen eigenen Raum verfüge. Zudem habe man wegen der anstehenden Erneuerung der Telefonanlage den Bedarf zur Modernisierung erkannt. Für die SPD kritisierte deren Fraktionsvorsitzender Rolf Lang das „peinliche und unanständige Verhalten gegenüber dem Architekten“. Es sei ihm unbegreiflich, dass das Anliegen an den Bürgermeister nicht getrennt vom Vortrag Kolbrinks behandelt werde.