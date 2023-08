SPD-Kandidat Halil Öztas ist vom Einzug in den Hessischen Landtag überzeugt

Von: Joshua Bär

Teilen

Steht für Heusenstamms Geschichte: Der Kirchplatz St. Cäcilia gehört zu den Lieblingsorten von SPD-Landtagskandidat Halil Öztas. © Bär, Joshua

Halil Öztas tritt als Direktkandidat der SPD für den Wahlkreis 45 bei der Landtagswahl an. Punkten will er mit klassischen Themen der Sozialdemokratie.

Heusenstamm – Der Himmel ist bedeckt, doch für Halil Öztas sind die grauen Wolken über dem Kirchplatz am Gotteshaus St. Cäcilia, einem seiner Lieblingsorte in der Schlossstadt, kein schlechtes Omen. Der 46-Jährige tritt bei der Landtagswahl im Oktober für die SPD an. Trotz der aktuell schlechten Umfragewerte für die Bundespartei ist der Fachanwalt für Banken- und Kapitalrecht davon überzeugt, seinen Wahlkreis, in dem er um Erststimmen aus Heusenstamm, Obertshausen, Mühlheim und Dietzenbach kämpft, für sich zu entscheiden. „Ich rechne mir eine echte Chance aus.“

Sechs Jahre ist Öztas Bürgermeister der Schlossstadt, der Sohn türkischer Eltern schwingt von 2016 bis 2021 das Zepter im Rathaus. „Ich liebe diese Stadt und wollte etwas für sie erreichen“, sagt Öztas. Dazu zählte auch der Bau eines Familienzentrums an St. Cäcilia. Rund 11,4 Millionen soll das Projekt kosten. Zunächst stimmen die Stadtverordneten auch dafür. Nach einem Antrag der CDU wird der Bau jedoch wieder gestoppt. Als persönliche Niederlage wertet er das fehlgeschlagene Projekt rückblickend nicht. „Ich habe alles dafür getan, dass hier ein Familienzentrum entsteht und 5,1 Millionen Euro an Fördermitteln besorgt. Es hätte den Platz aufgewertet.“ Letztlich habe man sich aber gegen das Projekt entschieden. „Der Zustand bleibt aber unbefriedigend“, kritisiert Öztas.

Sein wohl größtes Projekt kann Öztas zwar nicht umsetzen, der Wahl-Heusenstammer hinterlässt bei seiner Partei dennoch bleibenden Eindruck. Schon kurz nach seiner Abwahl signalisiert ihm die SPD-Landesvertretung, ihn für einen Posten in Wiesbaden ins Auge gefasst zu haben.

Politisch geht es für Öztas zunächst auf Kreisebene weiter, 2021 übernimmt der Vater zweier Kinder das Amt des Kreisvorsitzenden der Sozialdemokraten. Nach der Wahlniederlage gegen CDU-Kandidat Steffen Ball kehrt Öztas in seinen Beruf als Anwalt zurück. Seine Kanzlei verlegt er von Offenbach nach Heusenstamm und berät seine Mandanten fortan am Campus. Das soll auch im Falle eines Wahlsieges so bleiben, versichert er. „Ich möchte meinen Mandanten nicht nach eineinhalb Jahren sagen, ich bin jetzt in Wiesbaden, seht zu, wie ihr zurechtkommt. So ein Typ bin ich nicht.“ Seine Kanzlei weiterführen zu können, sei eine Bedingung gewesen, die Kandidatur anzunehmen.

Öztas kennt sich aber nicht nur in Heusenstamm aus, auch die anderen Kommunen seines Wahlkreises seien ihm wohlbekannt, meint der 46-Jährige. Dietzenbach habe er bereits als Kind kennengelernt, besucht dort mit seinen Eltern jedes zweite Wochenende Verwandte und Freunde. Obertshausen ist für vier Jahre Öztas’ Zuhause. Mühlheim lernt er als SPD-Kreisvorsitzender besser kennen, zudem habe er während seiner Zeit als Bürgermeister ein enges Verhältnis zum damaligen Rathauschef der Mühlenstadt, Parteifreund Daniel Tybussek, gepflegt. „Ich lerne die Städte im Wahlkampf aus einer ganz anderen Perspektive kennen.“ Der Landtagskandidat möchte nun vermehrt vor Ort auftreten. „Wichtig ist, dass die Menschen das Gefühl haben, der Halil Öztas ist für mich da, wenn ich ihn brauche.“

Wegen Roland Koch in die SPD eingetreten Halil Öztas wird 1977 in Frankfurt als Sohn türkischer Eltern geboren. Nach dem Abitur studiert er an der Goethe-Universität Rechtswissenschaften. 2005 erhält er seine Zulassung, praktiziert seit 2011 als Fachanwalt für Banken- und Kapitalrecht. Nach Heusenstamm zieht der zweifache Vater mit seiner Frau Meliha 2008. Für die SPD entscheidet sich Öztas ausgerechnet aufgrund eines CDU-Mannes: Als Roland Koch 1998 zum Zuge der Landtagswahlen ein Jahr später eine Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft beginnt, entschließt sich Öztas, den Sozialdemokraten beizutreten.

Überzeugen möchte er mit klassischen Themen der Sozialdemokratie: Arbeit, Soziales, Bildung, Wohnen und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Der Fachkräftemangel sei eine der großen Herausforderungen in der Arbeitswelt, meint der gebürtige Frankfurter. Als Bürgermeister habe er schon bewiesen, wie man erfolgreich Personal aus dem Ausland gewinne. „Ich habe damals Erzieherinnen aus Spanien nach Heusenstamm geholt, wir waren da mit Neu-Isenburg der Vorreiter. Heute machen das alle.“ Das Kernthema müsse aber Bildung sein. Nur wer diese schon in jungen Jahren ermögliche, könne später Fachkräfte ausbilden, ist der 46-Jährige überzeugt.

Zum wachsenden Zuspruch für die AfD hat der türkischstämmige Öztas eine klare Haltung: „Man muss sich Extremisten in den Weg stellen, wenn man die freiheitlich-demokratische Grundordnung bewahren will. Man darf jetzt nicht hingehen und sagen, das ist nur ein kleiner Landkreis im Osten, denn so fängt es an.“

Kandidaten im Porträt Hessen wählt am 8. Oktober einen neuen Landtag. In einer Serie stellen wir die Frauen und Männer vor, die im Wahlkreis 45 (Dietzenbach, Heusenstamm, Mühlheim, Obertshausen) kandidieren. Am kommenden Mittwoch folgt ein Porträt des FDP-Kandidaten Kirill Steinert aus Dietzenbach.