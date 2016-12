Mit der Küche ins Zimmer

Spende der EVO bringt Senioren im Horst-Schmidt-Haus ein Stück ihres früheren Alltags wieder zurück

+ © clb Ein mobiler Herd soll den Bewohnern des Seniorenzentrums ein wenig Alltag zurückbringen. © clb

Heusenstamm - Etwa die Hälfte der rund 130 Bewohner im Seniorenzentrum Horst-Schmidt-Haus der Arbeiterwohlfahrt ist an Demenz erkrankt. Gemeinsam mit Mitgliedern des Fördervereins Lebensbilder machen die Mitarbeiter des Hauses den Senioren ganz spezielle Angebote. Von Claudia Bechthold

Künftig zählt eine mobile Miniküche dazu. Der Duft frisch gebackener Plätzchen zieht durch das große Foyer des Horst-Schmidt-Hauses. Mitten in diesem zentralen Treffpunkt für Bewohner und Besucher des Zentrums an der Herderstraße sitzen einige Seniorinnen rund um einen Tisch und stechen fleißig weihnachtliche Formen aus dem ausgerollten Teig. Mitten drin helfen Zentrumsleiterin Roza Bering und Heike Heim, Vorstandsvorsitzende der Offenbacher EVO AG, beim Ausrollen des Teigs und beim Verzieren der schon fertigen Kekse mit Zuckerguss und Lebensmittelfarbe.

Herzstück dieser Szene aber ist ein Wagen, in dem sich ein Backofen und zwei Herdplatten befinden. Das Offenbacher Energieunternehmen EVO AG hat diese mobile Miniküche dem Seniorenzentrum gespendet. „Wir wollten etwas Gutes tun, aber die Menschen im Heim sollten auch längere Zeit etwas davon haben“, sagt Heike Heim. Gemeinsam mit Roza Bering habe man lange überlegt, was man machen könne. Die entscheidende Idee hatte schließlich die Zentrumsleiterin.

„Viele unserer Bewohner sind nicht mehr so mobil“, erläutert Bering. Mit der kleinen Küche könne man nun zu ihnen ins Zimmer gehen und ihnen so ein Stück Alltag zurückbringen. „Wenn der Duft von brutzelnden Bratkartoffeln durch das Zimmer zieht, dann ist das aber nicht nur eine Erinnerung an früher, dann kann das auch bei Menschen, die nicht mehr viel essen mögen, Appetit auslösen.“ Gerade jenen Bewohnern, die zunehmend ihre Vergangenheit, ihr Leben vergessen, beschere ein solcher Geruch oft wenigstens für einige Zeit wieder ein Stück Normalität.

90-jährige hat Fallschirmsprung mit Bravour absolviert Zur Fotostrecke

Aber auch die Angehörigen können nun mit den Bewohnern gemeinsam kochen, Lieblingsgerichte zum Beispiel. Die kleine Küche wurde mit einem Schreiner in einem Seniorenheim entwickelt. Und da der Hersteller mit den Senioreneinrichtungen zusammenarbeitet, werde das Modell mit jedem Verkauf besser. „Der größte Vorteil des Wagens ist, dass der Herd keinen Starkstrom benötigt“, schildert Roza Bering die Vorteile. Zwar könne man daher nicht Backofen und die beiden Herdplatten gleichzeitig nutzen, aber das sei zu verschmerzen. Aber auch Kleinigkeiten, wie die Bremse, seien gut: Wenn der Wagen nicht festgestellt ist, fließt kein Strom.

Fertig ist auch die Miniküche im Horst-Schmidt-Haus noch nicht. Bering: „Auf unseren Wunsch wird noch eine ausklappbare Platte angebaut, damit auch mehrere Personen gleichzeitig zum Beispiel etwas Schnippeln oder Rühren können.“ Die EVO-Vorstandsvorsitzende Heike Heim hat inzwischen fertige Plätzchen auf einem Teller angerichtet. Und die Seniorinnen, die beim Backen geholfen haben, kosten mit großem Vergnügen die ersten Kekse.