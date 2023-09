Stadt Heusenstamm und Hochschule Darmstadt stellen Pläne für die Patershäuser Straße vor

Von: Joshua Bär

Teilen

Neugierig hören rund 50 Anwesende dem Vortrag des Verkehrsplanungsexperten Jürgen Follmann von der Hochschule Darmstadt an der Patershäuser Straße zu. © bär

Auf der Patershäuser Straße haben bald Fahrräder Vorrang. Wie die Umgestaltung des Abschnitts bis zur Paulstraße aussieht, darüber informierten sich die Bürger bei einem Workshop.

Heusenstamm – Das Tempo runter auf 30 Stundenkilometer, Radfahrer als neue Herren der Straße und dazu weniger Parkplätze: Die Umwandlung eines Teils der Patershäuser- in eine Fahrradstraße sorgt in Heusenstamm für Diskussionen. Bei einem Workshop auf den Parkplätzen an der Gabelung zur Franz-Rau-Straße hat die Stadt das Konzept nun detailliert vorgestellt. Der Zuspruch ist groß, doch nicht alle sind mit den Plänen gänzlich zufrieden.

Die Entscheidung ist bereits gefallen, schon 2021 haben die Stadtverordneten der Fahrradstraße zugestimmt, im März dieses Jahres einigten sie sich auf eine finale Variante. Demnach wird die Fahrradstraße, wie berichtet, bis zur Paulstraße verlaufen. Die Höchstgeschwindigkeit ist in diesem Abschnitt auf Tempo 30 festgelegt, fünf Parkflächen entfallen, Autos müssen hinter Radfahrern bleiben, die auch nebeneinander fahren dürfen. Das Konzept hat die Hochschule Darmstadt entwickelt – unter Führung des Verkehrsexperten Jürgen Follmann.

Er stellt dann auch die finale Variante den rund 50 Anwohnern und Interessierten vor, die sich auf dem Parkplatz an der Gabelung zur Franz-Rau-Straße eingefunden haben. Zunächst räumt der Fachmann aber mit einem Missverständnis auf: „Natürlich dürfen Autos weiterhin die Straße nutzen.“ Der Unterschied: Radfahrer haben Vorrang, Autos müssen in dem Abschnitt hinter den Drahteseln fahren.

Follmann äußert zudem die Hoffnung, dass die Patershäuser Straße nach der Umgestaltung nicht mehr als Abkürzung dient, sondern vornehmlich von Anliegern und Anwohner befahren werde. „Dann fahren die Autos eben vermehrt durch die Franz-Rau-Straße“, fürchten mehrere Anwesende verstärkten Autoverkehr auf den angrenzenden Straßen. „Das glaube ich nicht“, entgegnet der ebenfalls anwesende Bürgermeister Steffen Ball. Follmann versichert, dass die Hochschule den Verkehr auch nach der Einrichtung der Fahrradstraße weiter beobachten werde. Lebhaft debattieren die Anwesenden auch über die wegfallenden Parkplätze. Einige Anwohner argumentieren, dass schon jetzt zu wenig Stellflächen für ihre Fahrzeuge vorhanden seien, da diese vermehrt von Liefertransportern genutzt würden. Zudem würden viele Autos mangels Alternativen auf den Gehwegen abgestellt. Ein vorgeschlagenes Anwohnerparken werde es aber nicht geben, sagt Ball.

Die verringerte Höchstgeschwindigkeit kommt bei vielen Anwohnern gut an. „Die meisten Autos rasen hier oft mit Tempo 50 durch, das ist gefährlich, besonders, wenn die Kinder auf dem Weg zum Kindergarten sind“, berichten gleich mehrere Teilnehmer.

Ein Vorschlag stößt bei Jürgen Follmann auf offene Ohren. So sprechen sich mehrere Teilnehmer dafür aus, die Patershäuser abschnittsweise zu einer Einbahnstraße zu machen. So würde der Verkehr ebenfalls reduziert. „Den Gedanken nehmen wir gern mit auf“, sagt der Verkehrsexperte.

Anwohnerin Sigrid Kneißl hört dem Vortrag gespannt zu: „Ich finde es interessant, dass es so ein Konzept gibt.“ Seit 14 Jahren wohnt sie in der Paterhäuser Straße, die meiste Zeit ginge es auf der Straße allerdings zivilisiert zu, meint Kneißl. „Zumindest bei den Anwohnern untereinander.“ Hektischer werde es allerdings in den Morgen- und Nachmittagsstunden, wenn Eltern Kinder zur Schule und in den Kindergarten bringen und wieder abholen. Daher ist Kneißl ebenfalls für ein geringeres Fahrtempo.

Michael Ribic geht das Konzept in diesem Punkt noch nicht weit genug. „Tempo 30 ist für mich das Mindeste, aber eigentlich bin ich dafür, eine verkehrsberuhigte Zone einzurichten“. Die würde nicht nur den Schulweg sicherer machen, meint der Anwohner, sondern es den Kindern auch ermöglichen, „wieder auf der Straße zu spielen.“

Wann die Arbeiten beginnen, steht nach Angaben von Steffen Ball und Jürgen Follmann noch nicht genau fest. Die Stadt wartet laut Ball noch auf die beantragten Fördergelder. Ziel sei es jedoch, noch vor dem diesjährigen Winter mit den Markierungen zu starten.