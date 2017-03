Stadtumbau ohne neues Juz

Heusenstamm - Mit großer Mehrheit haben die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend der Bewerbung für das Landesförderprogramm „Stadtumbau“ zugestimmt. Von Claudia Bechthold

Der Bau eines neuen Jugendzentrums und eines neuen Feuerwehrhauses stehen nun aber nicht mehr im Antrag. Es war ein größerer Kraftakt zu später Stunde: Nach längerem Hin und Her, Absetzen oder Drinlassen, Änderungen an dieser oder an jener Stelle hat das Stadtparlament der Bewerbung für das Landesprogramm mit 34 Ja-Stimmen bei Enthaltung der beiden FDP-Vertreter zugestimmt. Allerdings wurden zuvor die von Bürgermeister Halil Öztas (SPD) angestrebten Projekte des Baus eines neuen Jugendzentrums (Juz) sowie einer neuen Wache für die Feuerwehr (wir berichteten) aus dem Bewerbungstext gestrichen.

Grund für das Hin und Her war das Fehlen einer Stadtverordneten der Grünen. Damit fehlte dem Bündnis aus SPD, Freien Wählern und Grünen jene eine Stimme Mehrheit, über die es gegenüber CDU und FDP sowie AfD verfügt. Da die CDU einen Änderungsantrag gestellt hatte (wir berichteten), mussten die Koalitionäre fürchten, dass die Magistratsvorlage des Bürgermeisters abgelehnt werden würde. Zumal der Grundsatz gilt: Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

Der Bürgermeister bat also vor dem Aufruf dieses Tagesordnungspunktes um eine Sitzungsunterbrechung, um mit den Vorsitzenden aller Fraktionen zu reden. Dabei einigten sich die Beteiligten, wie der Bürgermeister anschließend berichtete, darauf, jene Neubauprojekte aus den Ausführungen zu den Planungen zu streichen.

CDU-Fraktionschef Lothar Fella begründete diese Initiative später mit der Befürchtung, dass eben jene Vorhaben für die Bewerbung eher schädlich sein könnten. Im Förderprogramm gehe es um Reaktion auf den demografischen Wandel, um Veränderung der wirtschaftlichen Struktur, um Klimaschutz und die Stärkung innerstädtischer Grün- und Wasserflächen. Der Bau eines neuen Feuerwehrhauses passe in keines dieser Handlungsfelder, zumal dazu auch das Geld fehle. Und für den Bau eines neuen Jugendzentrums müsse gar ein Stück Wald abgeholzt werden. Das alles senke die Chancen, in das Programm aufgenommen zu werden. Grundsätzlich stehe seine Fraktion der Bewerbung aber positiv gegenüber.

Nachdem an diesem Punkt alles klar schien, meldete sich FDP-Fraktionsvorsitzender Uwe Klein zu Wort. Er äußerte seine Skepsis, ob das Förderungsprogramm überhaupt passe. Zumal unter anderem zum Beispiel die „ökologische Aufwertung der Bieberauen“ darin genannt sei. Die Bieber sei aber erst in den vergangenen Jahren mit Fördergeldern renaturiert worden. Im Detail aber werde seine Fraktion weder einem neuen Juz noch einem Feuerwehr-Neubau zustimmen. Klein beantragte daher, den eigentlichen Beschlusstext um die Aussage zu erweitern, dass Juz und Feuerwehrhaus nicht verlegt werden sollen.

An dieser Stelle bat Verwaltungschef Öztas, den gesamten Antrag zurückzustellen. Diese Formulierung werde die Aufnahme in das Programm verhindern. Nach weiterem Hin und Her einschließlich einer weiteren Sitzungsunterbrechung ließ Stadtverordnetenvorsteher Gerd Hibbeler dann schließlich doch noch abstimmen. Der weitergehende Änderungsantrag der FDP erhielt nur fünf Ja-Stimmen und 21 Nein-Stimmen – auch aus der CDU-Fraktion – sowie zehn Enthaltungen, der eigentliche Antrag mit der CDU-Änderung jene 34 Ja-Stimmen.

