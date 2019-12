Zinslage zwingt zu Reduzierung

Seit 48 Jahren ist Walter Schäfer Vorstandsvorsitzender der Heusenstammer Sterbekasse. Eine solche Entscheidung aber hat er bislang noch nie verkünden müssen: Vom kommenden Jahr an kann weniger Sterbegeld ausgezahlt werden als bisher.

Heusenstamm – „Wir sind zum ersten Mal unter den Betrag gerutscht, den wir als Rücklage vorweisen müssen“, erläutert Schäfer die Satzungsänderung, die während der Jahreshauptversammlung beschlossen wurde. Die Rücklage muss nach den Vorschriften der Aufsichtsbehörde beim Regierungspräsidium in Darmstadt so hoch sein, dass theoretisch alle Mitglieder gleichzeitig ausbezahlt werden könnten. „Dazu bräuchten wir Zinszahlungen in Höhe von 3,5 Prozent“, sagt Walter Schäfer. Tatsächlich aber habe man eine Verzinsung in Höhe von weniger als einem Prozent. Aus diesem Grund müsse man den Auszahlungsbetrag um zehn Prozent reduzieren.

Die Sterbekasse, 1873 von engagierten Bürgern zur Absicherung des Sterbefalls gegründet, ist neben der Krankenkasse Eintracht – inzwischen längst in der BKK Mobil Oil aufgegangen – und der mittlerweile aufgelösten Ausgesteuerten-Unterstützungskasse, die Krankengeld bezahlt hat, eine von Heusenstamms sozialen Errungenschaften. Rund 800 Mitglieder hat der „Verein auf Gegenseitigkeit“ heute noch. Eintreten kann jeder, der zwischen 15 und 60 Jahre alt ist. „Eine Gesundheitsprüfung gibt es bei uns nicht“, betont Monika Totzauer, seit fast genau 20 Jahren Geschäftsführerin der kleinen Institution.

Das Prinzip: Jedes Mitglied zahlt einen monatlichen Beitrag, dessen Höhe sich nach dem Eintrittsalter richtet. So kostet die Mitgliedschaft für einen 15-Jährigen mindestens 70 Cent im Monat. Je nach Sterbegeldsumme und Alter können es aber auch bis zu 13,30 Euro im Monat sein. Im Sterbefall wird dann ein Betrag an die Angehörigen ausbezahlt, mit dem die Beerdigungskosten beglichen werden können. Etwa 2500 Euro waren das bisher. Künftig sind es bis zu 2320 Euro.

Der Institution freilich fehlt es nicht nur an Zinserträgen. Auch die Zahl der Mitglieder schwindet. „Junge Menschen schließen heutzutage Risiko-Lebensversicherungen ab“, weiß Monika Totzauer. Früher habe man sich man mit dem Eintritt ins Berufsleben auch der Sterbekasse angeschlossen. Außerdem hätten Beerdigungen auch nicht mehr den Stellenwert wie früher. Und auch in der Mitgliedschaft sei kaum jemand bereit, Verantwortung zu übernehmen. Neben drei Vorstandsmitgliedern gibt es einen vierköpfigen Aufsichtsrat, dem Pia Kemmerer vorsitzt.

Die neuen Regeln gelten vom 1. Januar an. Für die Bestandsmitglieder ändere sich bei den Beiträgen nichts, versichert Walter Schäfer, allerdings eben bei der Auszahlung. Dennoch ist er zuversichtlich, dass es weitergeht mit der Sterbekasse.

Wer mehr über den „Verein auf Gegenseitigkeit wissen will, erhält Informationen dienstags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 11 Uhr unter z 06104 4052673 (Frankfurter Straße 39) oder per Mail an info@heusenstammer-Sterbekasse.de.

VON CLAUDIA BECHTHOLD