Anwohner fordern bessere Beleuchtung und weitere Verkehrsschilder

Von: Joshua Bär

Teilen

Viel Redebedarf haben die Anwohner des Quartiers Bastenwald bei ihrem Treffen mit Bürgermeister Steffen Ball (rechts) an der Königsberger Straße. © bär

Diesmal ist der Westen dran: Steffen Ball hat die Bürgerinnen und Bürger auf die Königsberger Straße zu einem Mobilen Rathaus geladen. Die Anwesenden nutzen die Gelegenheit, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen und weisen die städtischen Mitarbeiter auf zahlreiche Defizite hin.

Heusenstamm – Es liegt einiges im Argen im Bastenwald. Konzentrierten sich die Beschwerden bei den vergangenen Veranstaltungen „Mobiles Rathaus“ oft auf zu schnelle Autos oder zugestellte Parkflächen, hatten die Anwohner dem Rathaus eine Reihe von Beschwerden mitgebracht. „Die Straßenbeleuchtung auf einem Stück der Stettiner Straße funktioniert nicht richtig, teilweise läuft man dort nachts im dunkeln“, beklagt eine Anwohnerin. Und auch in der Königsberger Straße seien manche Nebenwege schlicht nicht beleuchtet. Ein Anwohner hat für die Stadt gar eine Liste samt Fotos erarbeitet, auf denen er die Mängel bei der Straßenbeleuchtung dokumentiert. „Eine der Leuchten auf der Stettiner Straße wird so sehr von einem Baum verdeckt, dass sie nicht mehr zu sehen ist“, beklagt er. Bürgermeister Ball verspricht, sich der Sache anzunehmen. „Wir schauen, ob es sich um einen privaten oder städtischen Baum handelt.“ Dabei wolle man auch ein dort aufgestelltes Straßenschild kontrollieren, welches laut einer Anwohnerin kaum noch zu lesen sei.

Als unzureichend erachten einige Teilnehmer auch die aktuelle Beschilderung im mittleren Abschnitt der Königsberger Straße. So würden viele die bei den Garagenparks beginnende Verkehrsführung oftmals ignorieren, berichtet eine Anwohnerin: „Gerade Ortsfremde fahren in die Einbahnstraße hinein, und wenn sie dann ein paar Stunden später wieder nach Hause wollen, nehmen sie denselben Weg wieder zurück.“ Vorgeschrieben ist jedoch, dass Autos und Radfahrer einmal um die Garagen herum fahren müssen, um die Königsberger Straße wieder in Richtung Stadt zu verlassen. „Wir fänden es gut, wenn auf Höhe der Garagen noch ein weiteres Einbahnstraßen-Schild angebracht wird, oder wenigsten eine Markierung auf der Fahrbahn erfolgt, denn die Stelle ist gefährlich“, teilt die Frau mit.

Yvonne Conte, Leiterin der Stadtpolizei, schiebt der Idee einen Riegel vor. „Markierungen ohne ein Schild haben keine Rechtswirkung“, erläutert sie. Bürgermeister Ball fügt hinzu, dass die Stadt den Auftrag hat, Schilder einzusparen, statt neue aufzustellen. „Wir müssen auch von Ortsfremden erwarten, dass sie die Straßenverkehrsordnung beherrschen“, meint der Bürgermeister. Auf seine Frage, ob die Straßenführung wirklich ein so großes Problem sei, nicken fast alle. Auch hier wolle Ball nachhaken.

Für Unmut sorgen bei manchen Anwohnern auch nicht ordentlich geschnittene Hecken und mit Unkraut übersäte Gehwege. Die ragten zu weit in die Straßen hinein, beklagen sich mehrere Anwesende. „Das Ordnungsamt kontrolliert das“, versichert Erster Stadtrat Uwe Michael Hajdu. Bei mehrfachen Verstößen müssten die Grundstückseigentümer mit einem Bußgeld rechnen, denn die Eigentümer hätten ihre Hecken und Bäume soweit zurückzuschneiden, dass Straßenschilder sichtbar und Gehwege zu nutzen sind.

Bei einem anderen Anwohner sorgen Bäume an einem nahe gelegenen Waldweg für Bedenken. Laut seiner Aussage seien die Pflanzen „toter als tot“. Die Stadt habe sie bereits vor Wochen markiert, gefällt sei bisher keine Einziger. „Das liegt an der Brut- und Setzzeit, wir fällen sie ab dem 1. Oktober“, klärt Sabine Rosenberg, verantwortlich für die städtischen Grünflächen, auf. „Die ist aber im Juli vorbei“, wirft der Anwohner ein. „Das gilt aber nicht für Insekten und andere Tiere, die ebenfalls in den Bäumen leben“, korrigiert Rosenberg. (Joshua Bär)