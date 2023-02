Straßenräuber attackiert und verletzt Seniorin - Polizei bittet um Hinweise

Von: Niels Britsch

Bei einem versuchten Straßenraub in Heusenstamm wird eine Seniorin verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Heusenstamm – Ein bislang unbekannter Mann hat eine Seniorin angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die 80-jährige Frau bereits am Samstag, 21. Januar, mit ihrem Rollator in der Kolpingstraße in Richtung Herderstraße unterwegs, als der Straßenräuber sie gegen 18 Uhr attackierte.

Den Angaben der Polizei zufolge riss der etwa 1,70 Meter große und schlanke Angreifer die Frau zu Boden und durchsuchte den Rollator nach Wertgegenständen. Als dabei eine Weinflasche zu Boden fiel, flüchtete der Mann. Die 80-Jährige erlitt Schürfwunden und Verletzungen an der Nase.

Ein bislang unbekannter Mann hat eine Seniorin, die mit ihrem Rollator unterwegs war, angegriffen und verletzt. © Symbolbild/dpa

Heusenstamm: Polizei bittet um Hinweise

Da die Frau den Überfall erst am Mittwoch dieser Woche anzeigte, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit mit der Bitte um Hinweise unter der Nummer 069/80981234 auf den Räuber, der dunkel gekleidet war und eine Schildkappe trug. (nb)

