Tatort-Dreh in Heusenstamm

Heusenstamm - Der „Tatort“ des Hessischen Rundfunks (HR) mit den Kommissaren Anna Janneke und Paul Brix spielen in Frankfurt. Die Drehorte allerdings befinden sich oft an ganz anderen Orten im Rhein-Main-Gebiet. Von Claudia Bechthold

Für die Folge mit dem Arbeitstitel „Falscher Hase“ ist das Fernsehteam derzeit in Heusenstamm. Am Apfelbaum, einer der neuen Straßen im Wohngebiet an der alten Düne, ist alles zugeparkt – trotz Halteverbots. „Das ist so mit dem Ordnungsamt vereinbart“, winkt Gunther Brückmann ab. Und auch die Anwohner, darunter viele junge Familien, regen sich darüber nicht auf. Denn sie kennen alle den Grund für diese Ansammlung meist blauer oder weißer Fahrzeuge: Der Hessische Rundfunk dreht gerade in einem der Privathäuser eine neue Folge – Arbeitstitel „Falscher Hase“ –der Tatort-Krimis mit den „Frankfurter Kommissaren Anna Janneke und Paul Brix“, gespielt von Margarita Broich und Wolfram Koch. Gesendet wird vermutlich in etwa einem Jahr

Es ist das Elternhaus von Gunther und Manfred Brückmann an der Wernher-von-Braun-Straße, in dem die Dreharbeiten stattfinden. „Das Haus hat unser Vater selbst geplant und gebaut“, sagt Manfred Brückmann. Sie sind dort, zusammen mit Gunthers Zwillingsbruder Gerd und Schwester Hannelore, aufgewachsen, haben immer dort gewohnt. In den 1980er Jahren haben sie das Gebäude dann umgebaut, aus dem Ein-Familien- ein Drei-Familien-Haus gemacht. Vor sieben Jahren meldete sich zum ersten Mal ein sogenannter „Location-Scout“ des Hessischen Rundfunks bei ihnen. Damals wurde eine große Halle gesucht für den Film „Mittlere Reife“, der in der ARD ausgestrahlt worden ist. Der ehemalige Bauhof des väterlichen Baugeschäfts schien dem Mann auf der Suche nach passenden Drehorten ideal. Und die Brückmann-Brüder waren einverstanden. Die Halle steht nicht mehr, sie ist dem Baugebiet Am Apfelbaum gewichen.

Damals hatte der Scout auch das Wohnhaus der Brückmanns fotografiert. „Und die waren noch in den Unterlagen des Senders“, schildert der 72 Jahre alte Manfred Brückmann die Ereignisse. Es kam die Nachfrage, ob das Haus noch steht, und bald war alles klar. Mit drei Lastwagen kam das Ausstattungsteam des Hessischen Rundfunks jetzt an. „Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Treppenhaus, Hauseingang und die Hofeinfahrt sind jetzt Drehorte“, zählt Gunther Brückmann auf. Was auch immer darin stand wurde ausgeräumt und in andere Zimmer verfrachtet. Und dann mit den Requisiten des Senders ausgestattet. „Vorher wurde alles fotografiert, damit sie alles wieder so herstellen können, wie es vorher war“, weiß der 64-jährige Gunther Brückmann.

Viele "Kommissare" bei Premiere des 1000. „Tatorts“ in Hamburg Zur Fotostrecke

Sicher sei es sehr aufwendig, an bestehenden Schauplätzen zu drehen“, räumt Christian Bender, als Pressereferent beim Hessischen Rundfunk für das Fernsehen zuständig, ein. Man könnte Räumlichkeiten einfach im Studio nachbauen. „Aber der Zuschauer spürt, wenn Szenen in einem Studio gedreht wurden“, versichert er. Die Atmosphäre einer Szene lasse sich so besser darstellen. Für Gunther, der sich extra Urlaub genommen hat, und Manfred Brückmann sowie deren Familien, ist das Ganze ein Erlebnis. Natürlich hatten sie schon mit den beiden Hauptdarstellern Kontakt. Beide seien sehr nett, versichern sie. Aber auch das ganze Team sei sehr freundlich und zugänglich. Die Brüder wohnen natürlich derzeit nicht im Haus. Gunter Brückmann ist mit seiner Frau und seinen beiden weißen Schäferhunden in die eigentlich vermietete Einliegerwohnung ausgewichen: „Unsere Mieter sind gerade im Urlaub und haben uns das erlaubt.“ Und Manfred Brückmann wohnt so lange in der Wohnung seiner Lebensgefährtin.

Wenn heute die letzten Szenen gedreht sind, kommen wieder die Ausstatter des Frankfurter Senders und räumen alles aus. Danach wird alles gereinigt, und ein Maler schaut, ob irgendwelche Schäden entstanden sind, die es zu beheben gilt. Danach wird alles wieder so hergerichtet, wie es vorher war. Besuch hatte das Tatort-Team übrigens auch schon von Schülern der Adolf-Reichwein-Schule. Mitglieder der Theater-AG durften einmal Fernseh-Luft schnuppern.