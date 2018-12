Tempo 30 in Rembrücken soll bleiben

Heusenstamm - Als „kritisch“ hatte das Regierungspräsidium (RP) in Darmstadt schon seit längerer Zeit die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Ortsdurchfahrt in Rembrücken angesehen. Die Kreisverwaltung sollte dafür sorgen, dass dort wieder Tempo 50 erlaubt wird. Doch dieser Plan scheint vom Tisch zu sein. Von Claudia Bechthold

Im Verkehrsministerium in Wiesbaden sei man der Ansicht, Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt in Rembrücken habe sich in den vergangenen Jahren bewährt, berichtete Erster Stadtrat Uwe Michael Hajdu jetzt den Stadtverordneten. Das Regierungspräsidium (RP) in Darmstadt sowie der Kreis Offenbach sollen daher nun von der Landesbehörde unterrichtet werden, von einer Anhebung der erlaubten Geschwindigkeit für Fahrzeuge auf Heusenstammer und Hainhäuser Straße abzusehen.

Wie berichtet, hatte der Kreis Offenbach als Aufsichtsbehörde vor wenigen Monaten empfohlen, Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt Rembrücken wieder aufzuheben. Das RP hatte sich zuvor kritisch zu dieser Tempo-Begrenzung geäußert, da die in der Straßenverkehrsordnung festgehaltene Regelgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern nur aus „guten Gründen“ verringert werden darf.

Bereits vor sieben Jahren hatte die Stadt Heusenstamm das Tempo auf der früheren Landesstraße 3405 nach deren Umbau in eigener Zuständigkeit und in Absprache mit der Polizei und der Straßenbaubehörde innerorts von 50 auf 30 Stundenkilometer reduziert. Die Tempobegrenzung wurde damals mit dem Hinweis auf die Parkvorgänge, den verengten Querschnitt und die Schutzstreifen sowie die verstärkte Nutzung der Randbereiche durch Fußgänger begründet. Vor der Straßenumgestaltung war es dort zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Gegen den Plan, wieder Tempo 50 innerhalb Rembrückens zuzulassen, hatte sich auch das Bürgerforum gewandt. Mehr als 600 Unterschriften hatte das Gremium um Dr. Hartmut von Kienle an das RP in Darmstadt geschickt.

Im September schließlich hatte sich die Stadt mit einem Kniff an das Hessische Verkehrsministerium gewandt und einen Antrag auf einen Pilotversuch „Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit“ gestellt. Im Antwortschreiben vom Leiter des Referats „Lärmschutz Straße, Verkehrssicherheit“ werde zwar der Pilotversuch abgelehnt, da dies bereits seit Jahren erfolgreich getestet werde. Aber das Ansinnen des RP und des Kreises Offenbach werde aus diversen verkehrsrechtlichen Gründen als nicht gerechtfertigt eingestuft. Bürgermeister Halil Öztas zeigte sich hoch erfreut über die Nachricht: „Wir sind erleichtert, dass das Ministerium unseren Argumenten gefolgt ist.“