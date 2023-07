Mehr als 1,5 Millionen Meter in 24 Stunden

Von: Barbara Scholze

24-Stunden-Schwimmen: 225 Sportler aller Generationen waren rund um die Uhr von Samstagmittag bis Sonntag immer wieder im Wasser. © scho

Beim 24-Stunden-Schwimmen nder TSV Heusenstamm waren 225 Sportler aller Generationen rund um die Uhr von Samstagmittag bis Sonntag immer wieder im Wasser des Beckens im Bad Heusenstamm.

Heusenstamm – Pünktlich um 13 Uhr am Sonntag wurde nach den letzten „Los, du schaffst das“-Rufen offiziell das Ende verkündet: Das erste 24-Stunden-Schwimmen der Schwimmabteilung der TSV Heusenstamm war Geschichte. Organisiert hatte es im Rahmen der Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag des Hauptvereins die Schwimmabteilung in Eigenregie. Unterstützung kam von der Stadt und vom THW Neu-Isenburg. Dass die Aktion erfolgreich war, stellte sich sogleich heraus. „Die meisten Gäste kommen zu mir und fragen, ob wir das im nächsten Jahr wieder machen“, freute sich Christel Mazura vom Abteilungsvorstand.

225 Schwimmer aller Generationen waren rund um die Uhr von Samstagmittag bis Sonntag immer wieder im Wasser. Dabei erreichten sie auf den 25-Meter-Bahnen insgesamt eine Strecke von mehr als 1,5 Millionen Metern. „Ich muss das nochmal ausrechnen, aber ich glaube, damit kommt man mindestens bis Rom“, stellte TSV-Vorsitzender Carsten Müller bei der abschließenden Preisverleihung fest. Dauerhaft im Wasser bleiben musste allerdings für diese Leistung niemand. „Es geht nicht um Schnelligkeit, wenn es auch gut ist, Meter zu machen“, stellte Mazura fest. Wichtig sei immer, dass jeder Schwimmer nur so lange im Wasser bleibe, wie die Kraft und auch die Lust reichen.

Nach diesem Motto beteiligte sich auch das neunköpfige Team der Crossfit-Box Heusenstamm. „Wir haben uns vorher ein bisschen vorbereitet und immerhin alle durchgehalten“, sagte Steffi von Rahden. Es sei aber nicht unbedingt darum gegangen, einen Preis zu gewinnen. „Für uns ist Dabeisein alles“, betonte die Schwimmerin. Ähnliches berichtete die sechsjährige Noemi, die die beachtliche Zahl von 92 Bahnen erreichte. Groß angestrengt habe sie die Leistung nach eigenem Bekunden eher nicht. „Das war Spaß“, sagte sie munter. Mit einer solchen Leichtigkeit die Schwimmleistung zu beenden, gelang jedoch bei weitem nicht jedem „Ich musste herausfinden, dass mein Körper sich komplett ohne Vorbereitung doch schwer getan hat“, gestand einer der Schwimmer ein.

Rund 60 Helfer waren an den beiden Tagen des Schwimmwettbewerbs zugange, „denen gebührt ein besonderes Lob“, betonte Müller. Organisiert war auch ein Rahmenprogramm, so gab es morgens ein bisschen Qigong und eine Portion Aquafitness. Auch die Wiese rund um das Schwimmbad hatten die Dauer-Schwimmer eingenommen. Kleinere Zelte für die Familie, große Gruppenzelte und Ein-Mann-Behausungen belegten einen Großteil des Platzes. Genutzt wurden sie für die jeweiligen Ruhepausen, manchmal auch für eine kleine Unterhaltung. „Die Nacht war aber ruhig“, sagte Mazura. Gerade in den dunklen Stunden seien überraschend viele Teilnehmer im Wasser gewesen.

Prämiert wurden am Sonntagmittag dann etliche Leistungen. Es gab Pokale und Urkunden für Vereinserfolge, Gruppenergebnisse, jüngste und älteste Teilnehmer, Kinder- und Schulwertungen und die besten Gesamtleistungen. Dazu kam Sternenpokale für diejenigen, die in der Nacht in den Stunden zwischen ein und sechs Uhr durchgehalten hatten. Den ersten Platz bei den Schulen belegten die Schüler der Otto-Hahn-Schule in Heusenstamm mit mehr als 70 Kilometern an Schwimmstrecke. Auf Platz zwei und drei kamen die Rote-Warte-Schule Mühlheim und die Marianne-Frostig-Schule Offenbach. Der Pokal für die beste Einzelleistung ging an Cora Heidenreich aus Karlsruhe, die mit nur etwa drei Pausen insgesamt 63 Kilometer geschafft hatte. „Am schwersten fällt das Durchhalten in den Nachtstunden“, gestand sie ein.

Ob es im nächsten Jahr eine Neuauflage geben wird, werden die Organisatoren nun in Ruhe nachbesprechen. „Es ist schon ein großer personeller und finanzieller Aufwand“, zog Christel Mazura erste Bilanz. Aber es seien eben auch zwei besonders tolle Tage gewesen. (Barbara Scholze)