TSV Heusenstamm zelebriert Jubiläum 2023 mit vielen Veranstaltungen

Von: Joshua Bär

Die Turner des TV Heusenstamm um das Jahr 1926: Adolf Eck (von links), Josef Werner, Heinrich Sahm, Friedrich Sahm, Ludwig Krämer, Josef Jäger, Karl Weinmann, und Nikolaus Sahm. Archivfoto © tsv heusenstamm

Großes Jubiläum für die Turn- und Sportvereinigung (TSV) Heusenstamm: Der Verein feiert 2023 sein 150. Jubiläum und zelebriert dies mit einem Festwochenende.

Heusenstamm – Die Historie des größten Vereins der Schlossstadt beginnt bereits 1860 mit dem Aufschwung des Turnens. Laut der Vereinschronik bleibt die Sportart in Heusenstamm zunächst eine Freizeitbeschäftigung. Erst am 15. Juni 1873 treffen sich 22 junge Männer in der Gastwirtschaft „Zum Tivoli“ und gründen den Turnverein (TV) Heusenstamm.

Die erste sportliche Großveranstaltung organisiert der Verein im August 1878. Im Schlosshof richtet er das dritte Gauturnfest aus. Neun der 41 Teilnehmer stammen vom Turnverein. Der Verein verzeichnet in den kommenden Jahren einen beachtlichen Mitgliederzuwachs, 1890 überspringt er laut Chronik erstmals die 100er-Marke.

Musik spielt beim TV ebenfalls von Beginn an eine große Rolle. Schon zur Gründung ist eine Trommel dabei, 1909 spielt dann erstmals der Musikzug. 100 Schüler musizieren anlässlich des 34. Gauturnfestes. Die Begeisterung ist groß, sodass „der Spielmannszug sich auf Anhieb keinerlei Nachwuchssorgen machen musste“, heißt es in der Chronik.

Fußball wird beim Turnverein natürlich auch gespielt. 1906 geht aus einer Sitzung in Lokal „Zum Parlament“ die „Fußballriege des TV 1873 Heusenstamm“ hervor. Der Spielbetrieb wird mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges jäh gestoppt.

Die 1920er Jahre sind geprägt vom Wiederaufbau: 1923, ein Jahr, das die Chronik als „Jahr des Aufbaues und des Aufstieges“ des TV beschreibt, feiert der Verein 50. Geburtstag. Das dazugehörige Fest finanziert der TV mithilfe eines eingerichteten Fonds. Im Jubiläumsjahr geht zudem ein langersehnter Traum in Erfüllung: Am 18. November legen die Mitglieder feierlich den Grundstein für eine eigene Turnhalle. 14 Monate dauert der Bau, am 15. Januar 1925 ist die Halle fertig. Die Mitgliederzahl wächst indes weiter, am 1. Januar 1931 zählt der Verein 270 eingetragene Turner.

Im Juni 1933 wird der TV – als bürgerlich geltend – in Sinne der Nazis „umgestaltet“. Der Verein ist in den Folgejahren nicht nur sportlich aktiv. „Auch bei politischen Veranstaltungen waren die Abteilungen des Turnvereins immer wieder mit von der Partie“, berichtet die Vereinschronik.

Selbst der Beginn des Zweiten Weltkrieges bringt das Vereinsleben beim TV nicht zum Erliegen. So organisiert der Turnverein mehrere Veranstaltungen, um „für etwas Ablenkungen zu sorgen“. Die Turnstunden finden ebenfalls wie gewohnt statt.

Nach Kriegsende ist der Sport zunächst verboten. Dennoch schließen sich im November 1945 mehrere Heusenstammer Vereine zusammen und gründen im Gasthaus „Zum goldenen Löwen“ die Turn- und Sportvereinigung (TSV) 1873 Heusenstamm.

Die Nachkriegsjahre sind geprägt von einem Namen: Willi Jaschek. Schon in den 50er Jahren macht der 1940 in Olmütz im heutigen Tschechien geborene Turner von sich reden, den ersten großen Erfolg erturnt Jaschek dann 1960, als er sich zum Hessischen Juniorenmeister im Kunstturnen krönt. Zahlreiche Titel folgen. Allein bei Deutschen Meisterschaften holt Jaschek 32 Medaillen, 1965 wird er mit der TSV Deutscher Mannschaftsmeister. Unvergessen ist sein Einsatz bei Olympia in Mexiko 1968, als er den Wettkampf trotz gerissener Achillessehne beendet. Jaschek geht als „Held von Mexiko“ in die Sportgeschichte ein.

Der Verein wächst stetig weiter. Neue Sportarten wie Judo, Volleyball oder Basketball erweitern das Angebot, dazu kommen Freizeitaktivitäten wie Wandern, Yoga oder Zumba. Allein bei den Freizeitsportarten bringen aktuell 249 Mitglieder im Alter von 3 Monaten bis 92 Jahren Körper und Geist in Form.

Sein Jubiläum feiert die TSV von April bis September 2023. Den Beginn macht eine Akademische Feier am 23. April. Von 7. bis zum 11. Juni laden die Mitglieder zu einem Festwochenende ein. Dort erwartet die Anwesenden unter anderem ein „Musikalisches Fest der Biere“ (7. Juni) oder ein „Tag der Vereine & Firmen mit Team WM“ (8. Juni). Ein Höhepunkt ist das 24-Stunden Schwimmen am 1. und 2. Juli. Den Abschluss markiert eine Sportschau am 24. September. (Joshua Bär)