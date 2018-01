Überfall: 13-Jähriger vor Schule ausgeraubt

Trio bedroht Jungen

+ © dpa Mit Pfefferspray bedrohte das Trio den Jungen und raubte ihm Wertsachen. © dpa

Heusenstamm - Drei Jugendliche konnten Kriminalbeamte am Dienstagvormittag nach einem Straßenraub in Heusenstamm festnehmen. Das Trio hatte zuvor auf der Leibnizstraße in der Nähe der Adolf-Reichwein-Schule einen 13 Jahre alten Schüler beraubt.