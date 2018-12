Umbau: Wie geht es mit der Schlossmühle weiter?

Seit Januar ruhen die Arbeiten am Umbau der denkmalgeschützten Schlossmühle in eine Kindertagesstätte.

Heusenstamm - Seit Januar diskutieren die Parlamentarier über die denkmalgeschützte Schlossmühle. Eigentlich sollte das Gebäude zur Kindertagesstätte umgebaut werden. Bis der Magistrat vor einem knappen Jahr die Notbremse ziehen wollte, weil die Kosten zu hoch würden. Von Claudia Bechthold

Eine Entscheidung dazu gibt es bis heute nicht. Mit elf Ja- und einer Nein-Stimme „appellieren“ die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtparlaments an den Magistrat, den Stadtverordneten „unverzüglich“ den derzeitigen Stand der Antworten auf Fragen der FDP und der CDU zum Umbau der Schlossmühle in eine Kita zuzustellen. Dies wurde so am Mittwochabend zu Protokoll gegeben. Gegen diesen Appell stimmte nur der Grünen-Stadtverordnete Steffen Korb.

Wie bereits berichtet, hatten die Liberalen Mitte November einmal mehr schriftlich Fragen zum Thema Schlossmühle an den Magistrat gerichtet, deren Antworten Bürgermeister Halil Öztas (SPD) nach eigenen Angaben aus Zeitgründen nicht zur Sitzung des zuständigen Jugendausschusses am 4. Dezember hatte überprüfen und ergänzen können. Auch in der Sitzung des Bauausschusses am folgenden Tag lieferte der Verwaltungschef keine Antworten. Aus der Lektüre der Erläuterungen hätten sich für ihn neue Frage ergeben, die er klären und „bis nächste Woche“ „eventuell auch per E-Mail schicken“ könnte. Also wurde die Diskussion über den noch immer offenen Antrag des Magistrats an den Haupt- und Finanzausschuss überwiesen, der an diesem Mittwoch getagt hat.

Seit Dienstag allerdings ist der Bürgermeister erkrankt. Und die Antworten blieben auch am Mittwoch aus. „Wenig Verständnis“ konnte FDP-Fraktionschef Uwe Klein dafür aufbringen, zumal man die Parlamentarier ja auch schriftlich hätte informieren können. Auch Erstem Stadtrat Uwe Michael Hajdu lagen die Auskünfte nach eigenen Angaben nicht vor. Sandra Horn, Vorsitzende der Fraktion der Freien Wähler, beklagte ebenfalls, dass einige dieser Antworten wichtig seien, um eine Entscheidung über das weitere Vorgehen mit der Schlossmühle treffen zu können.

Es geht um 48 Plätze für Kinder, je 24 für Unter- und Überdreijährige. Die sollten in der alten Schlossmühle direkt neben dem Schlossgarten entstehen. Doch die im Oktober 2017 – fast zwei Jahre nach Beschluss der Maßnahme – begonnenen Bauarbeiten ließ der Magistrat schon im Januar dieses Jahres wieder stoppen. Und bat die Stadtverordnetenversammlung darum, den Ursprungsbeschluss wieder zurückzunehmen. Begründet hatte dies Bürgermeister Öztas seinerzeit mit den Kosten. Statt der ursprünglich geplanten 861.000 Euro müssten 1,69 Millionen Euro in den Umbau investiert werden, hieß es damals (wir berichteten).

Die Fraktionen von CDU und FDP hatten daraufhin einen ganzen Katalog von Fragen zu dem gesamten Projekt zusammengestellt. Zudem hatte Uwe Klein (FDP) auch um die Begutachtung der Frage gebeten, ob ein Kindergarten mit gleicher Platzzahl an anderer Stelle günstiger errichtet werden könnte.

Im September lag das Gutachten vor. Das Ergebnis: Der Neubau auf einem städtischen Grundstück an anderer Stelle wäre „wirtschaftlich vorzugswürdig“. Das hat zunächst niemanden überrascht. Dennoch ergaben sich neue Fragen, auch zum Inhalt des Gutachtens, aber etwa auch zur Zahl der noch fehlenden Kita-Plätze.