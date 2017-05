Umkippen droht vorerst nicht

Heusenstamm - Die ersten kleinen Gänse wachsen allmählich heran, Enten und andere Schwimmvögel sind derweil weitgehend verschwunden. An den beiden Schlossweihern ist alles wie immer. Doch so war das eigentlich nicht geplant. Von Claudia Bechthold

Die Stadt hofft jetzt auf ein Förderprogramm des Landes. Eine dicke Schlammschicht am Grund, zu viele Gänse und zu viele Fische: Schon im Juli vergangenen Jahres hatte die Stadtverwaltung zwei Biologen um ein Gutachten über die beiden Weiher am Beginn der Schlossallee gebeten. Die beiden Teiche müssten dringend saniert werden, hatte es damals geheißen. Die Schlammschicht am Grund der Weiher müsse ebenso herausgeholt werden, wie die Fische – hauptsächlich Tiere aus der Familie der Karpfen –, die in großer Zahl dort wohnten oder noch wohnen. Und es gelte, etwas gegen die vielen Nil- und Kanadagänse zu unternehmen.

Im November dann holte die Stadt Fachleute, die aus dem südlichen, also am Neuen Weg gelegenen Weiher das Wasser pumpten und dabei die Fische herausholten. Diese wurden übrigens in einem Angelweiher wieder ausgesetzt. Der nördliche Weiher sollte folgen. An einem Wochenende im Januar mussten dann Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks Neu-Isenburg beide Weiher auspumpen, da diese aus unklarer Ursache überzulaufen drohten. Zudem holzten städtische Mitarbeiter die Ufer der Teiche im Februar rundherum ab. Mit diesem Kahlschlag sollte Platz geschaffen werden für neue Bepflanzungen – vornehmlich mit Schilf, das Gänse nach Aussage eines der Biologen nicht sehr schätzen.

Inzwischen aber ruhen alle Arbeiten rund um die Schlossweiher. Beide sind wieder voller Wasser, die Gänse brüten bereits fleißig. Man habe sich die Weiher nach dem Abpumpen noch einmal mit einem Biologen angesehen, berichtet Bürgermeister Halil Öztas auf Anfrage. Und wolle nun den südlichen Teich zu einem Biotop umbauen, den nördlichen als Nutzweiher so herstellen, dass er als solcher attraktiv bleibe. Zu den Nutzern zählen zum Beispiel die Aktiven des Modellsportclubs Heusenstamm, die dort Regatten mit ferngesteuerten Modellschiffen veranstalten.

Die Eggstätt-Hemhofer Seenplatte ist ein Naturwunder Zur Fotostrecke

Davon, dass die Schlossweiher umkippen könnten, was befürchtet worden war, geht man nach den Angaben des Bürgermeisters aktuell nicht mehr aus. Auch das Problem mit dem Schlamm am Boden werde sich selbst regulieren. Man wolle, sagt Öztas weiter, mit allen weiteren Maßnahmen warten, bis klar ist, ob die Stadt Heusenstamm in das Förderprogramm „Stadtumbau“ des Landes aufgenommen wird, bei dem es unter anderem auch um Klimaschutz und die Stärkung innerstädtischer Grün- und Wasserflächen geht. Wie berichtet, hat sich die Stadt darum beworben, unter anderem auch mit den Schlossweihern.

Sollte die Schlossstadt nicht in das Programm aufgenommen werden, betont der Bürgermeister, werde man einen Pflegeplan erarbeiten, was künftig an den Teichen zu tun sei. Gegen die Gänse werde man daher wohl vorerst auch noch nichts unternehmen. Öztas: „Mit diesen Vögeln werden wir wohl zumindest noch in diesem Jahr leben müssen.“