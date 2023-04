Unbekannte laden Schränke im Heusenstammer Wald ab.

Von: Joshua Bär

Unbekannte haben im Wald im Heusenstammer Stadtteil Rembrücken dutzende Schranküberreste entsorgt. © Privat

In einem Waldstück in Heusenstamm liegen dutzende Möbelstücke. Die hat dort jemand illegal abgeladen. Laut Stadt nimmt diese Art der Müllentsorgung stetig zu.

Heusenstamm – Er verschandelt die Landschaft, sorgt für Ärger bei Bürgern sowie städtischen Mitarbeitern und ist schlecht für die Umwelt. Illegal entsorgter Sperrmüll ist auch in Heusenstamm häufiger zu beobachten. Erst kürzlich haben Unbekannte Möbel in einem Waldstück in Rembrücken unerlaubt abgeladen. Doch nicht nur diese Stelle wird wiederholt zur Entsorgung von kaputten Gegenständen verwendet, wie die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet.

Mehrere Schränke und Kommoden stapeln sich in einem Waldstück im Stadtteil Rembrücken. Unbekannte haben die Möbel dort abgeladen und sich aus dem Staub gemacht. Revierpächter Wolfram Kroner bemerkt den Unrat: „Als ich den illegalen Sperrmüll entdeckte, war ich erst einmal sprachlos.“ Zwar sei in dem Wald immer wieder Sperrmüll abgelegt worden, doch meist seien nur wenige Teile wie etwa Reifen entsorgt worden. Eine solche Masse von kaputten Gegenständen habe er in seinem Revier zuvor noch nie gefunden.

Rund drei Kubikmeter Unrat musste die Stadt an der Stelle entfernen, wie Karl-Heinz Kühnle, Leiter des städtischen Ordnungsamtes, auf Nachfrage mitteilt. „Die illegale Müllentsorgung nimmt immer weiter zu“, berichtet er. „Vor allem im Wald, aber auch am Friedhof auf der Frankfurter Straße ist das zu beobachten.“

Am Friedhof werden laut Kühnle wiederholt dutzende, noch gefüllte Farbeimer auf dem Parkplatz des Schadstoffmobils abgestellt. Sein Verdacht: „Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei um jemanden handelt, der ein Gewerbe betreibt, denn solchen Mengen an Farbe hat kein privater Haushalt.“ Genaueres wisse er jedoch nicht. Warum die Farbeimer dort abgestellt werden, könne sich Kühnle nicht erklären, schließlich seien die Farbreste einfach zu entsorgen, meint der Leiter des Ordnungsamtes: „Wenn die Eimer leer sind, gehören sie in den Gelben Sack. Ist die Farbe fest geworden, kann man sie in den Restmüll werfen.“

Im städtischen Wald stelle das Ordnungsamt ebenso wiederholt illegal entsorgten Sperrmüll fest. Vor allem Reifen oder, wie in Rembrücken, alte Möbel würden dort abgelegt. Aber auch Plastik, Zigaretten oder Essensreste seien dort zu finden, berichtet Kühnle. „Wir beobachten das vor allem im Waldstück rund um Patershausen, aber auch im Wald am Beginn der Industriestraße aus Dietzenbach kommend.“

Was Kühnle besonders ärgert: „Die Stadt bietet den Bürgerinnen und Bürgern ausreichend Möglichkeiten, ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Das geht von Recycling-Mobil über den Kompostplatz bis hin zur Abholung des Sperrmülls.“

Die Täter zu fassen sei dabei kaum möglich. „Dafür müsste man sie auf frischer Tat erwischen, oder jemand müsste sie beobachten und sich ein Kennzeichen notieren“, sagt der Leiter des Ordnungsamts.