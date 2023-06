Unbekannte prüfen rassistische Graffiti auf Grillhütte am Heusenstammer Campus

Von: Joshua Bär

Teilen

Auf zwei Wänden der Grillhütte sind rassistische Beleidigungen gesprüht worden. Die Redaktion hat sich entschieden, die Graffiti unkenntlich zu machen, um den Tätern kein Forum zu bieten. © p

Rassistische Beleidigungen haben Unbekannte in der Grillhütte am Heusenstammer Campus hinterlassen. Mit weißer Farbe sprühten sie dort das menschenverachtende N-Wort an mehrere Stellen. Die Stadt hat Strafanzeige gestellt.

Heusenstamm – Eigentlich hatte sich ein Leser wegen der zunehmenden Vermüllung der Grillhütte sowie des nahe gelegenen Duschhäuschen auf der Wiese gegenüber des Hochhauses an der Jahnstraße an unsere Zeitung gewandt. Auf einem der Redaktion zugesandten Foto entdeckt sie dann auch die rassistischen Schmierereien, die deutlich zu sehen an zwei Wänden prangen. Neben einer der Verunglimpfungen ist ein trauriges Gesicht abgebildet. Ebenfalls mehrfach zu erkennen ist die Zahl 63.

Als die Redaktion bei der Stadt nachfragt, ob die Schmierereien dort bekannt sind, verneint dies Bürgermeister Steffen Ball. Ihm sei davon nichts mitgeteilt worden. Da es sich bei der Hütte um Privatgelände handelt, sei der Eigentümer, die Deutsche Telekom, für das Areal zuständig. Auf dem Privatgelände ist zwar der Bau eines Rechenzentrums des US-Betreibers Edge Connex geplant (wir berichteten), der Verkauf des Geländes sei bisher aber noch nicht vollzogen.

Die Telekom habe indes Rathauschef Ball mitgeteilt, dass die Schmierereien umgehend entfernen lassen werde. Die Stadt hat auf die Beleidigungen ebenfalls reagiert und Strafantrag gegen Unbekannt gestellt.

Marc Heinl, Leiter der Polizeistation in Heusenstamm, teilt indes mit, dass der Fall dem Staatsschutz übergeben wird. „Es wird wegen Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.“ Einen Hinweis, auf die Täter oder die Tatzeit, gebe es bisher nicht. Ebenso wenig wisse er, was es mit der Zahl 63 auf sich hat, welche in mehreren Varianten an der Grillhütte hinterlassen wurde. Er kenne keine Gruppe, die diese Zahl als Symbol verwende.

Es sind nicht die ersten diskriminierenden Schmierereien in der Schlossstadt. Im Mai 2021 haben Unbekannte Hakenkreuze und weitere antisemitische sowie verunglimpfende Symbole auf den Grabsteinen des nahe gelegenen jüdischen Friedhofs hinterlassen.