Vermeintliche Vodafone-Mitarbeiter wollen in Heusenstamm Glasfaseranschlüsse verkaufen

Von: Joshua Bär

In Heusenstamm geben sich Männer als Vodafone-Mitarbeiter aus und bieten Glasfaseranschlüsse an. Laut dem Unternehmen seien diese jedoch nicht dort angestellt. (Symbolbild) © PantherMedia/nikkytok

Dass Unternehmen ihre Produkte auch an der Haustür anbieten, hat sicher jeder schon einmal erlebt. Was Volker Hofbur und seine Mutter Anneliese allerdings widerfahren ist, geht weit über ein normales Verkaufsgespräch hinaus. Gleich drei vermeintliche Mitarbeiter des Telekommunikations-unternehmens Vodafone versuchten, der 85-Jährigen einen Glasfaseranschluss anzudrehen.

Heusenstamm – Volker Hofbur ist bei seiner Mutter in der Leibnizstraße zu Besuch, als es an der Haustür klingelt. Vor ihm weisen sich drei Männer als Vodafone-Mitarbeiter aus. Aufdringlich, beschreibt Hofbur die Situation, werben die Männer für einen Glasfaseranschluss. „Ich habe ihnen klar gemacht, dass wir schon bei einem anderen Anbieter sind und kein Interesse haben“, berichtet der 57-Jährige. Abwimmeln lassen sich die ungebetenen Gäste davon aber nicht. Erst nach einer längeren Diskussion verabschieden sie sich – ohne unterschriebenen Vertrag.

Volker Hofbur ist verärgert. „Wäre ich nicht dabei gewesen, hätten sie sicher so lange auf meine Mutter eingeredet, bis sie den Vertrag unterschreibt“. Er wundert sich zudem darüber, woher die Männer gewusst haben, dass Anneliese Hofbur einen Kabelanschluss bei der Vodafone hat. Erwähnt hätten die beiden das nämlich nicht, beteuert er.

Das Unternehmen sieht an der Praxis des Haustürgeschäfts nicht Verwerfliches, schließlich sei das seit Jahren gelebte Praxis. Stutzig macht Pressesprecher Volker Petendorf jedoch die Anzahl der vermeintlichen Mitarbeiter. „Es ist bei uns nicht üblich, dass gleichzeitig drei Mitarbeiter in einem Haus unterwegs sind.“ Zudem habe das Unternehmen „zum besagten Zeitpunkt gar keine Aufträge erteilt, Verträge für unsere Glasfaseranschlüsse in der Gegend rund um die Leibnizstraße vor Ort anzubieten.“ Die Männer seien daher sicher keine Mitarbeiter des Unternehmens, ihre Ausweise wohl gefälscht, meint Petendorf.

Doch woher haben die Männer gewusst, dass Anneliese Hofbur ihren Kabelanschluss von Vodafone bezieht? „Wir haben mehr als 13 Millionen TV-Kunden in Deutschland und jeder kann sich unser Ausbaugebiet auf unserer Internetseite ansehen“, sagt Petendorf. Da sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch in diesem Mehrparteienhaus ein Anschluss der Vodafone liegt. Genaueres könne er allerdings nicht sagen. Beschwerden über derlei Haustürgeschäfte habe es rund um die Leibnizstraße in den vergangenen Wochen allerdings nicht gegeben, beteuert der Sprecher.

Der Verbraucherzentrale Hessen sind Fälle wie die der Hofburs bekannt. Sie rät Betroffenen, „niemanden hineinzulassen und nichts zu unterschreiben“. Sollte dennoch ein Vertrag unterzeichnet worden sein, gelte es, diesen sofort zu widerrufen. „Der Verbraucher hat in der Haustürsituation ein 14-tägiges Widerrufsrecht“, erklärt der Leiter Fachgruppe Recht Peter Lassek. Dabei gilt: Die Frist läuft ab dem Tag der Unterschrift. (Von Joshua Bär)